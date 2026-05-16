Pep Guardiola si gode l'ennesimo successo della sua squadra. Ancora matematicamente in corsa per vincere un'altra volta la Premier League, il Manchester City trionfa in finale di FA Cup. L'avversario malcapitato è stato il Chelsea, che cercherà di archiviare presto la sua stagione negativa.

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Pep Guardiola, manager del Manchester City - (Getty Images)

Guardiola non scioglie i dubbi sul futuro: "Buona serata"

Al Wembley Stadium di Londra il Manchester City si è imposto di misura sul Chelsea grazie alla marcatura di. Sul suggerimento di Erling Haaland, nell'insolita veste di assist-man, l'ex attaccante del Bournemouth ha depositato in rete il pallone decisivo con un. La perla del classe 2000 ha dunque garantito a Guardiola di vincere il 20° titolo da quando allena gli SkyBlues. Nonostante il successo della banda guidata dall'ex tecnico del Barcellona, però, non tutto sembra splendere in casa City.

Il futuro di Pep Guardiola, infatti, continua a tenere banco, con le ultime dichiarazioni arrivate nel post-partita dallo stesso allenatore non esattamente rassicuranti per i tifosi del club. A precisa domanda di un giornalista di TNTSports che lo teneva al corrente dei rumours sul suo conto, lo spagnolo ha provato a sviare: "Cosa sono i rumors?", quindi i presenti in conferenza sono scoppiati a ridere, con Guardiola che ha chiosato: "Passate una buona serata".

Il bel gesto di Guardiola

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Con la FA Cup di oggi,per Pep Guardiola. Da quando è giunto sulla panchina del Manchester City, ha visto la sua squadra sollevare al cielo sei Premier League, una, cinque League Cup, tre FA Cup, tre Community Shield, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Nonostante un palmares che farebbe invidia a chiunque, il tecnico sembra rimanere molto umile e rispettoso di ogni avversario che incontra. Al termine della partita, infatti, è andato immediatamente a stringere la mano al suo omologo alla guida del Chelsea,Solo dopo si è recato dai suoi calciatori, ringraziandoli personalmente per questo trofeo. È dalla finale di Champions League del 2021, decisa da un gol di Havertz, che il Chelsea non batte il Manchester City. Per i londinesi, gli SkyBlues sono diventati una vera e propria, essendo rimasti imbattuti nei successivi 14 incontri. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, come da lui stesso ricordato alla viglia della finale col Chelsea , Pep Guardiola potrebbe dire addio al City. L'Italia, ancora senza un CT,

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