Alla vigilia della finale di FA Cup contro il Chelsea, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Wembley e fare il punto sul momento del Manchester City, impegnato anche nella serrata corsa al titolo in Premier League con l’Arsenal. Nel corso dell’incontro con i media, il tecnico catalano ha colto l’occasione per smentire con decisione le indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione, ribadendo la sua concentrazione sugli obiettivi ancora da raggiungere.

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Le dichiarazioni di Guardiola

Nelle ultime settimane, i media britannici hanno alimentato diverse ipotesi su un possibile addio anticipato dial termine della stagione, soprattutto nel caso in cui ildovesse completare il “double” nazionale, aggiungendoal trofeo già conquistato inDurante la conferenza stampa, però, il tecnico è stato interpellato direttamente sulla possibilità che la sfida dpotesse rappresentare la sua ultima partita sulla panchina dei Citizens, tema su cui si è soffermato per fare chiarezza.

IL FUTURO - "Nessuna possibilità che io vada via da qui. Ho ancora un altro anno di contratto"

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La grandezza, i numeri e la finale contro il Chelsea

La finale dicontro ilpuò rappresentare perun altro traguardo significativo nella sua esperienza al, con la possibilità di raggiungere il 20° trofeo da quando guida il club. Interrogato sul valore del suo percorso e sul concetto di “grandezza” legato ai risultati ottenuti, il tecnico ha risposto con naturalezza e ironia, sottolineando la continuità di un ciclo vincente lungo dieci anni. Al tempo stesso, ha ribadito come il riconoscimento del lavoro svolto non debba necessariamente attendere la fine della sua avventura, ma sia già parte della percezione del suo percorso professionale.

LONDRA, INGHILTERRA - 25 APRILE: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce durante la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton il 25 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

IL PALMARES - "Beh, sono contento, diciamo che diciannove titoli in dieci anni non è niente male".

LA SITUAZIONE CONTRO IL CHELSEA - Il mio focus ora è tutto sulla FA Cup, non sulla corsa alla Premier League. Se anche non dovessimo vincere il campionato, questa resterà comunque una buona stagione".

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