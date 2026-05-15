Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte l'Aston Villa ed il Liverpool. Le due squadre, infatti, si sfideranno dell'anticipo della trentasettesima nonché penultima giornata della Premier League. L'incontro comincerà alle ore 21:00 e si disputerà presso il Villa Park situato a Birmingham. Aspettando il fischio d'inizio da parte del direttore di gara, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club della massima divisione inglese.

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I precedenti tra l'Aston Villa ed il Liverpool

Le due squadre si trovano nella stessa zona della classifica, vale a dire quella che potrebbe alla qualificazione in, occupando rispettivamente la quinta e la quarta posizione con gli stessi punti totalizzati, ovvero. Entrambe, però, non hanno ancora la certezza di disputare la prossima edizione della Champions e la vittoria di una o l'altra squadra potrebbe essere determinante. L'Aston Villa ha come allenatore lo spagnoloe la scorsa settimana ha pareggiatocontro il già retrocesso. Anche il Liverpool dell'olandeseha pareggiato, però col risultato die contro il

Liverpool, Inghilterra - 1° novembre 2025: Ollie Watkins dell'Aston Villa corre col pallone pressato da Ibrahima Konaté del Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool ed Aston Villa ad Anfield. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Questa sera, i due club si sfideranno per la 203esima volta nella loro storia. Il primo match risale al lontanissimo 8 settembre 1894 con l'Aston Villa che ha avuto la meglio vincendo 1-2 in trasferta. Statisticamente parlando, il Liverpool ha conquistato la vittoria in 103 occasioni, quindi più della metà delle volte, mentre gli incontri terminati in parità sono stati 41 ed i Villans che hanno ottenuto 58 vittorie. L'ultima di queste risale al clamoroso 7-2 della gara di campionato disputata il 4 ottobre 2020 con tripletta di Watkins, doppietta di Grealish e reti di Barkley e McGinn.

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Quando i due club si affrontano in campionato

Tra la vecchiae l'attuale Premier League, i due club inglese hanno giocato controvolte. Nei match della massima divisione nazionale, i Reds possono vantarsi di aver ottenutovittorie, mentre quelle dei padroni di casa di questa sera sono a quotaed i match terminati in pareggio sono stati. Nel girone d'andata del campionato in corso, i due club hanno giocato contro ilad Anfield, dove il Liverpool ha vintocontro i Villans grazie alle reti di

Liverpool, Inghilterra - 1° novembre 2025: Ryan Gravenberch del Liverpool segna il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Premier League tra Liverpool ed Aston Villa ad Anfield. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Tenendo conto degli incontri di campionato giocati a Birmingham, le fue squadre si sono affrontate 94 volte e, in questo caso, i padroni di casa hanno le statistiche dalla loro parte con 38 vittorie. Il Liverpool, dal canto suo, ha battuto i Villans in trasferta 35 volte, quindi soltanto tre successi in meno rispetto ai padroni di casa, mentre i match conclusi in parità sono a quota 21. Dopo il 7-2 del 2020 di cui abbiamo già parlato nel paragrafo precedente, i Reds hanno ottenuto in casa dell'Aston Villa due vittorie ed altrettanti pareggi. Nelle due stagioni precedenti a quella attuale, i match al Villa Park sono terminati 3-3 nel maggio 2024 e 2-2 a febbraio dello scorso anno. Se anche stasera dovessero pareggiare, la striscia di match consecutivi terminati in parità a Birmingham arriverebbe a tre, cosa che non succede dal periodo che va dalla stagione 88/89 alla 90/91.

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