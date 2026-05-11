Il club inglese ha deciso di omaggiarli con un’opera simbolica intitolata “Forever 20”, che sarà collocata nei pressi di Anfield, in 97 Avenue. Il progetto rappresenta un tributo alla memoria del giocatore e del fratello, con un forte valore emotivo per la comunità del Liverpool. Il memoriale presenta un design a forma di cuore fluido, chiaro richiamo alla celebre esultanza di Jota, oltre ai numeri di maglia dei due fratelli, 20 e 30, incisi nella struttura. Sono inoltre riportati i versi della canzone associata al giocatore, intonata dai tifosi al 20° minuto di ogni partita casalinga.

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Nel ricordo di Diego Jota e Andre Silva, il Liverpool crea un'opera per celebrarli

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026

Secondo il club, l’opera celebra, oltre all’affetto ricevuto da parte di tifosi, compagni di squadra e comunità calcistica internazionale. Il Liverpool ha sottolineato come il memoriale voglia rappresentare non solo un ricordo, ma anche un simbolo di unità e rispetto e che porti i nomi di

Un elemento particolarmente significativo è il riutilizzo dei tributi lasciati dai tifosi dopo la scomparsa: fiori, sciarpe e messaggi sono stati raccolti e integrati nella base in pietra del monumento, trasformando il dolore collettivo in memoria permanente. Tifosi, ex compagni e amici, tutti uniti con i propri doni alla base della creazione per ricordare il calciatore e suo fratello tragicamente scomparsi.

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Il club non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’inaugurazione del memoriale, precisando che l’annuncio avverrà in seguito. Diogo Jota era arrivato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton e ha collezionato 182 presenze e 65 gol, contribuendo alla vittoria di Premier League, FA Cup e due Coppe di Lega durante la sua esperienza ad Anfield. In Nazionale invece nonostante l'abbondanza offensiva, era riuscito a ritagliarsi il suo spazio diventando uno dei perni della squadra.

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