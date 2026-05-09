Il lunch match fra Liverpool e Chelsea non ha regalato nessun tipo di emozioni agli appassionati di calcio. Una delle sfide più attese dell'intero weekend da tutto il mondo, non ha saputo reggere la pressione delle aspettative richieste. Da un lato ci sono dei reds incapaci di chiudere il discorso qualificazione Champions League e sempre più a disagio col proprio manager Arne Slot. Dall'altra sponda del fiume ci sono invece dei blues in completa difficoltà, provenienti da 7 sconfitte di fila in Premier e ancora indecisi sul prossimo allenatore. Il Liverpool ha sbloccato la partita rapidamente con Ryan Gravenberch che ha timbrato al 6' di gioco. Tuttavia, al 35' il solito Enzo Fernandez ci ha messo una grossa pezza, evitando l'ennesima umiliazione per i londinesi. Eppure, a scatenare i dibattiti post-partita non è stato tanto il risultato quanto una sostituzione sbagliata di Arne Slot.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Arne Slot, allenatore del Liverpool, reagisce durante la partita di Premier League tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 9 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

L'errore strategico di Arne Slot

Again more boos around Anfield. — Anfield Sector (@AnfieldSector) May 9, 2026

Il tecnico olandese sta diventando sempre più l'obiettivo prediletto dei tifosi reds. La stagione in corso non è stata ritenuta accettabile anche in virtù dell'enorme calciomercato svolto nell'estate 2025. I tifosi del Liverpool non hanno dato pace alla squadra con assordanti fischi e il tecnico olandese ha avuto "l'onore" di essere il bersaglio preferito. Il pubblico di Anfield si è scatenato soprattutto in occasione della sostituzione del giovane Rio Ngumoha a favore dell'ingresso di Alexander Isak. La talentuosa ala 17enne ha prodotto l'assist per Gravenberch, oltre ad aver registrato 6 duelli vinti, 5 palloni recuperati e 4 dribbling completati.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Arne Slot è tornato sul tema a fine partita, cercando di giustificare la sua decisione: "Molti non erano d'accordo col cambio ed è del tutto comprensibile. Rio aveva dei problemi muscolari e mi ha detto che non era sicuro di riuscire a continuare. Sapevo a cosa andavo incontro perché è un giocatore molto forte. Nel calcio spesso le persone non sanno tutto, ma io sono l'allenatore e io prendo le decisioni".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365