Xabi Alonso finisce nel mirino della Premier League: emergono nuove indiscrezioni sul futuro dell'ex tecnico di Bayer Leverkusen e Real Madrid
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Il futuro di Xabi Alonso potrebbe presto trovar casa in Inghilterra. Dopo la fallimentare avventura sulla panchina del Real Madrid, dove da grandi aspettative si è passati a una stagione di grandi delusioni con l'esonero del tecnico basco dettato più dai conflitti nello spogliatoio che dai risultati in campo, l'ex guida del Bayer Leverkusen sembra voler guardare già al futuro. E il suo prossimo capitolo potrebbe esser scritto nella capitale londinese.
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La nuova pista che porta a LondraSecondo quanto riportato da The Athletic, Xabi Alonso potrebbe presto sedere sulla panchina del Chelsea. I Blues sono alla ricerca di nuova guida, dopo la pessima stagione che sta per concludersi, e in cima alla lista dei candidati figurerebbe proprio il nome del tecnico spagnolo. I londinesi cercano un allenatore da mettere al centro del progetto per poter ripartire dopo una gestione tutt'altro che positiva della panchina Blues, la quale ha visto alternarsi ben tre guide diverse: Enzo Maresca (dimesso), Liam Rosenior (esonerato) e Calum McFarlane (ad interim).
In passato, si è parlato anche di Xabi Alonso verso la panchina del Liverpool ma, come confermato dalla stampa inglese, la società dei Reds ha deciso di confermare la fiducia nei confronti del suo attuale allenatore Arne Slot, frenando difatti le speculazioni sul ritorno (stavolta da allenatore) dell'ex centrocampista spagnolo sulla riva del Mersey.
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Futuro di Xabi Alonso incertoSempre secondo The Athletic, Alonso sarebbe il preferito del Chelsea ma non l'unico. Insieme al nome dell'ex Real Madrid, infatti, i Blues stanno valutando anche i profili di altri due allenatori: Andoni Iraola e Marcos Silva. Il primo, lascerà il Bournemouth a fine stagione e sarebbe corteggiato da diversi club europei, il secondo al momento è ancora al Fulham, ma trovandosi già nel Sud-Ovest di Londra, forse accettare una chiamata dai Blues non sarebbe poi così complicato.
🚨 Xabi Alonso opens doors to Premier League move this summer after initial contacts with his agents.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
Chelsea have a shortlist with candidates for the job and aware of his availability, same for Andoni Iraola who wants to continue in Premier League.
No decision made yet on club… pic.twitter.com/oxwbXhiMPA
Il futuro del tecnico spagnolo, dunque, resta ancora avvolto da un grande alone d'incertezza. Come riportato dai quotidiani inglesi, Xabi Alonso avrebbe aperto alla possibilità di sedere sulla panchina del Chelsea ma per conoscere gli sviluppi della vicenda bisognerà aspettare il tramonto della stagione, sperando che l'alba torni a sorridere alla panchina dei Blues.
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