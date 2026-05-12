Il futuro di Xabi Alonso potrebbe presto trovar casa in Inghilterra. Dopo la fallimentare avventura sulla panchina del Real Madrid, dove da grandi aspettative si è passati a una stagione di grandi delusioni con l'esonero del tecnico basco dettato più dai conflitti nello spogliatoio che dai risultati in campo, l'ex guida del Bayer Leverkusen sembra voler guardare già al futuro. E il suo prossimo capitolo potrebbe esser scritto nella capitale londinese.

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La nuova pista che porta a Londra

Secondo quanto riportato da The Athletic,potrebbe presto sedere sulla panchina del. I Blues sono alla ricerca di nuova guida, dopo la pessima stagione che sta per concludersi, e in cima alla lista dei candidati figurerebbe proprio il nome del tecnico spagnolo. I londinesi cercano un allenatore da mettere al centro del progetto per poter ripartire dopo una gestione tutt'altro che positiva della panchina, la quale ha visto alternarsi ben tre guide diverse:(dimesso),(esonerato) e(ad interim).

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 14 DICEMBRE: Xabi Alonso, capo allenatore del Real Madrid, guarda prima della partita LaLiga EA Sports tra Deportivo Alaves e Real Madrid CF all'Estadio de Mendizorroza il 14 dicembre 2025 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

In passato, si è parlato anche di Xabi Alonso verso la panchina del Liverpool ma, come confermato dalla stampa inglese, la società dei Reds ha deciso di confermare la fiducia nei confronti del suo attuale allenatore Arne Slot, frenando difatti le speculazioni sul ritorno (stavolta da allenatore) dell'ex centrocampista spagnolo sulla riva del Mersey.

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Futuro di Xabi Alonso incerto

🚨 Xabi Alonso opens doors to Premier League move this summer after initial contacts with his agents.



Chelsea have a shortlist with candidates for the job and aware of his availability, same for Andoni Iraola who wants to continue in Premier League.



No decision made yet on club… pic.twitter.com/oxwbXhiMPA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Sempre secondo The Athletic,sarebbe il preferito delma non l'unico. Insieme al nome dell'ex Real Madrid , infatti, i Blues stanno valutando anche i profili di altri due allenatori:. Il primo, lascerà ila fine stagione e sarebbe corteggiato da diversi club europei, il secondo al momento è ancora alma trovandosi già nel Sud-Ovest di, forse accettare una chiamata dai Blues non sarebbe poi così complicato.

Il futuro del tecnico spagnolo, dunque, resta ancora avvolto da un grande alone d'incertezza. Come riportato dai quotidiani inglesi, Xabi Alonso avrebbe aperto alla possibilità di sedere sulla panchina del Chelsea ma per conoscere gli sviluppi della vicenda bisognerà aspettare il tramonto della stagione, sperando che l'alba torni a sorridere alla panchina dei Blues.

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