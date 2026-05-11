Il 14 maggio il Real Madrid ritorna in campo dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona. La squadra di Arbeloa, perdendo il Clasico, ha assistito alla compagine Blaugrana alzare il trofeo di campione di Spagna: una scottatura destinata a restare impressa nell'orgoglio blancos. Adesso, la squadra della Capitale spagnola è chiamata a reagire nel prossimo match casalingo, in cui affronterà il Real Oviedo. Il fischio d'inizio è previsto alle 21:30. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

La stagione del Real Madrid è praticamente finita. Fuori da ogni competizione e con il titolo sfumato, quest'anno la squadra di Arbeloa ha raccolto zero titoli, nonostante i tanti milioni spesi negli ultimi anni per costruire i nuovi Galacticos. Nelle ultime cinque partite il Real Madrid ha vinto soltanto due gare e conta 77 punti: troppi per essere raggiunto dal Villarreal terzo, troppi pochi per prendere il Barça già campione. Di tutt'altro ordine è il Real Oviedo, che conta 29 punti in classifica e non vince una partita da un mese, quando sconfisse il Celta Vigo per il risultato di 3-0. Ormai ultimo in classifica, le possibilità di restare in massima serie sono davvero bassissime. L'Oviedo paga così una stagione disputata a livelli piuttosto modesti, e a poco è servito lo sprint degli ultimi due mesi.

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