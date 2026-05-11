Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid non ha lasciato strascichi soltanto sul campo. Fuori dallo stadio, infatti, le forze dell’ordine sono dovute intervenire per contrastare fenomeni legati alla rivendita illegale dei biglietti e ad altre attività irregolari. Secondo quanto riportato, i Mossos d’Esquadra hanno attivato un dispositivo di controllo nelle aree vicine all’impianto del Barcellona, con l’obiettivo di prevenire la compravendita non autorizzata di tagliandi in occasione della partita.

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Biglietti per tutti al Clásico: in 45 finiscono in manette

Vinicius 🇧🇷 a su être fair-play à la fin du Clasico bien qu’il a été tendu pendant 😁🤝



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Nel corso dell’operazione sono state, tutte collegate a possibili attività di rivendita abusiva dei biglietti. Il dispositivo non si è limitato solo alla prevenzione del bagarinaggio: durante i controlli sono emerse anche altre irregolarità, con diverse segnalazioni legate alla presenza di

Le autorità catalane hanno spiegato che questo tipo di interventi rientra in un piano di sicurezza rafforzato, necessario soprattutto in occasione di eventi ad altissimo richiamo come il Clásico, che attira migliaia di tifosi e richiede un importante dispiegamento di forze dell’ordine. Un evento Mondiale in cui la "truffa" è paradossalmente più facile del previsto, soprattutto a chi viene da lontano.

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Negli ultimi anni, infatti, la rivendita illegale di biglietti è diventata una delle principali criticità legate alle grandi partite di calcio, spesso gestita da gruppi organizzati che approfittano della forte domanda. Il bilancio dell’operazione conferma quindi l’attenzione costante delle autorità nei confronti di questi fenomeni. Con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e sicurezza attorno agli eventi sportivi di maggiore rilevanza.

Inoltre, le forze dell’ordine hanno ribadito che i controlli di questo tipo verranno ulteriormente intensificati in futuro in occasione delle partite considerate a rischio. Con particolare attenzione alle aree immediatamente esterne agli stadi e ai flussi di tifosi senza regolare accesso all’impianto.

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