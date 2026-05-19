L'Arsenal è vicino al titolo. Dopo 22 anni a Londra Nord preparano la festa. Ci sono voluti 36 minuti lunghissimi per fare alzare in piedi la platea dell'Emirates Stadium. Kai Havertz salta in cielo e di testa incorna in rete. Il Burnley, avversario di serata già aritmeticamente retrocesso in Championship, non è una squadra che si scansa e gioca con piglio deciso. L'1-0 però regge fino al triplice fischio dell'arbitro. Tre punti che valgono una stagione, tre punti pesanti, tre punti che hanno il profumo della felicità, come quando la nonna la domenica a pranzo preparava il ragù per la lasagna. Fatta con la pasta fresca stesa a mano.

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L'ultimo cassetto dell'armadio, l'Arsenal prepara la festa

a fine partita si lascia andare, il manager basco è ben consapevole che cinque punti di vantaggio a questo punto del campionato sono quasi una sentenza, il Manchester City di Pep Guardiola questa sera andrà a giocare a Bournemouth, squadra che tra le altre cose lotta per un posto in Europa. Non sarà affatto facile per i Citizens, reduci comunque dal trionfo in FA Cup contro il Chelsea. I tifosi che abitano di fronte al vecchiohanno aperto l'ultimo cassetto dell'armadio, quello che si chiude sempre a fatica. Dentro ci sono i vecchi bandieroni dei Gunners, per 22 anni nella parte del North London che tifa Arsenal hanno atteso questo momento. La matematica suggerisce ancora cautela, perché in teoria il City può ancora sperare.

Gol di Kai Havertz in Arsenal - Burnley del 19 Maggio 2026 - Ph Getty Images

Ma forse nemmeno sotto il cielo color polvere di Manchester credono ai miracolo, almeno in questo preciso momento storico. Il pareggio per 3-3 contro l'Everton probabilmente ha sancito la fine dei sogni di gloria di Pep, che tra l'altro a fine stagione saluterà il City. Stamani a Londra piove, intorno all'Emirates la vita è quella di tutti i giorni ma sotto sotto i fans non vedono l'ora di rannicchiarsi sul divano della living room e tifare Bournemouth. Poi la festa.

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