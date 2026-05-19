Il Chelsea sta valutando possibili azioni legali nel caso in cui il suo ex allenatore Enzo Maresca approdi al Manchester City come successore di Pep Guardiola. Secondo il Telegraph, al centro della vicenda ci sarebbero i termini della separazione consensuale tra il tecnico italiano e i Blues, oltre a eventuali contatti con il City già avvenuti prima dell’addio.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 GENNAIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce mentre Enzo Maresca, allenatore del Chelsea (in ombra), dà istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Chelsea FC all'Etihad Stadium il 25 gennaio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Il Manchester City sembra aver già deciso il post Pep

Il futuro della panchina del City è uno dei temi più caldi del momento e il nome di Maresca ha preso quota anche per il suo passato all’interno del club. Le indiscrezioni rilanciate dalla stampa inglese hanno però riaperto vecchie tensioni, perché Maresca avrebbe informato il Chelsea di colloqui con il Manchester City già nei mesi precedenti alla separazione, ma secondo il

Telegraph

, proprio questo aspetto potrebbe spingere i Blues a valutare una richiesta di indennizzo, sostenendo che quei movimenti siano incompatibili con gli accordi definiti al momento dell’uscita del tecnico.

Caricamento post Instagram...

Chelsea, una possibile denuncia alla Premier League

Per procedere formalmente, il Chelsea dovrebbe presentare un esposto direttamente alla Premier League. In quel caso, la Lega sarebbe tenuta ad aprire un’indagine interna per verificare eventuali irregolarità, mentre i tempi del procedimento potrebbero coincidere con l’eventuale nomina ufficiale di Maresca come nuovo allenatore del City. Sullo sfondo resta anche il legame dell’allenatore italiano con Manchester, dove ha già guidato l’Under 23 ed è stato assistente di Guardiola prima delle esperienze con Leicester e Chelsea