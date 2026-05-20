La penultima giornata di Premier League è terminata. Il 37esimo turno del campionato inglese ha dato nuovi verdetti, tra cui quello più importate. L'Arsenal si è laureato campione d'Inghilterra. Restano ancora da decidere gli ultimi posti europei e soprattutto l'ultima squadra a retrocedere. Ecco come cambia la classifica della Premier League dopo i risultati della penultima giornata.

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Premier League, l'Arsenal campione e la zona Champions League

Europa e Conference League

L'esito più importante della giornata che si è conclusa martedì sera è certamente il trionfo dell'. I Gunners, grazie all'1-0 sul Burnley firmato Kai Havertz e allo stop delcontro il Bournemouth (1-1), vince la Premier League dopo 22 anni. A nulla è servito il gol di Haaland al 95esimo. La squadra di Guardiola ha giocato martedì sera per l'impegno (vinto) in finale di Fa Cup di sabato scorso.La zona Champions League è di fatto stabilita. Ilcon il 3-2 sul Nottingham Forest è terzo, mentre l'è matematicamente quarto dopo la vittoria per 4-2 nello scontro diretto con il. I Reds sono quindi al quinto posto e solo a tre punti dall'Europa League, ma una differenza reti migliore delle inseguitrici rende quasi certa la qualificazione alla prossima Champions in caso di arrivo a pari punti.Per quanto riguarda l'Europa minore, l'unica squadra per ora certa di un posto è ilsesto. Con 56 punti e il pareggio con il City l'Europa League è certa. Tutto molto aperto invece per gli altri posti. A 53 punti c'è il, che perdendo 1-0 a Leeds ha gettato un match point importante. Subito dietro a 52, infatti, si trovano ile il. I Blues hanno sconfitto per 2-1 il Tottenham, mentre le Bees non sono andate oltre il 2-2 con il Crystal Palace.

LONDON, ENGLAND - MAY 19: Andrey Santos del Chelsea esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur a Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Ancora in lotta il Sunderland a 51 punti, che vincendo 1-3 sul campo dell'Everton si può ancora giocare una qualificazione europea. Matematicamente non ancora esclusi sono poi Newcastle, Everton e Fulham a 49 punti. I Magpies hanno vinto 3-1 con il West Ham, i Toffees come visto hanno perso e i Cottagers hanno pareggiato 1-1 con il Wolverhampton.

La parte bassa della classifica e la lotta salvezza

Le squadre già salve sono tre, ovvero. I primi con la vittoria hanno raggiunto 47 punti. I secondi sono a 45, ma con la finale di Conference League da giocare. I terzi sono a 43. A non giocarsi più niente sono poi le due squadre già retrocesse da diverse giornate,(con 21 punti) e(con 19).

LONDON, ENGLAND - MAY 19: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, interagisce con l'arbitro Stuart Attwell al fischio finale dopo la sconfitta della sua squadra nella partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur a Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Ancora tutto da decidere invece per l'ultima squadra a dover retrocedere. Il Tottenham con 38 punti è a +2 sul West Ham. Entrambe hanno perso la rispettiva gara, quindi saranno le partite con Everton e Leeds a decretare il verdetto finale. Gli Spurs potrebbero accontentarsi anche dell'arrivo a pari punti, visto che la differenza reti è nettamente migliore di quella degli Hammers.

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