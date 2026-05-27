U-Power Stadium, venerdì 29 maggio 2026. L'aria è rovente, e non solo per le luci dei riflettori, né per le temperature di un inizio estate troppo anticipato. Alle 20.00 in punto, il Monza aspetta il Catanzaro: in gioco c'è un'intera stagione, vanno in scena i playoff di Serie B. Se il campo da calcio fosse una tavola, Monza-Catanzaro sarebbe una sfida tra due Italie diversissime, separate da quasi mille chilometri di distanza.

Chi merita la promozione, tra la cucina ordinata e sostanziosa della Brianza, figlia di una tradizione lombarda tutta burro e cotture lente, e i piatti piccanti e decisi della cucina calabrese?

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Primo tempo: il Monza, tra burro, equilibrio e pazienza

I tifosi de Monza sventolano bandiere e sciarpe durante la partita di Serie A tra Monza e Cagliari all'U-Power Stadium il 5 gennaio 2025. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

I biancorossi scendono in campo con un pragmatico 3-5-2, costruito per gestire i ritmi e mantenere la squadra solida. In porta c'è il capitano, il risotto alla monzese, elegante e concreto, con la sostanza della luganega e il carattere dello zafferano. La difesa a tre è robusta e organizzata: al centro, la cassoeula, pesante e fisica, affiancata dai mondeghili, le duttili polpettine lombarde fatte con gli scarti del brodo, e il vitello tonnato, più tecnico e pulito.

Sulle fasce corrono le patate al forno, che stanno bene con tutto. In mezzo al campo, il Monza si affida a un mediano esperto: l'ossobuco con gremolada, a dare qualità, accanto alla grinta della polenta taragna e alla spinta continua della cotoletta alla milanese. Davanti, la coppia offensiva è formata dall'imprevedibile e creativo panettone gastronomico e dal più rustico rostin negàa, sempre efficace sotto porta. È una squadra che vuole tenere il controllo e gestire la partita, per colpire al momento giusto.

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Secondo tempo: il Catanzaro risponde con peperoncino e fantasia

I giallorossi rispondono con unfedele all'identità passionale dimostrata durante tutto il campionato. Tra i pali c'è il, a base di frattaglie di vitello e sugo di pomodoro, intenso, speziato e indimenticabile. La difensa è aggressiva e coraggiosa: al centro c'è la, forte e decisa, affiancata dalla, il piccantissimo "caviale calabrese". Spingono sulle fasce le, tecniche e generose.

A centrocampo, il Catanzaro vuole tenere il pallone: il regista è la fileja con nduja, che accende immediatamente la partita. Ai lati, come mezzali, i croccanti peperoni cruschi, e l'immancabile frittata di cipolle rosse, sempre pronta ad inserirsi. Davanti, il tridente punta tutto sull'estro: pipi e patate, popolari e pieni di personalità, l'elegante e mediterraneo pesce spada alla ghiotta, con pomodoro, cipolla, olive e capperi, unico riferimento offensivo, e le zeppole calabresi, punta centrale. È una squadra che tiene alto il ritmo e non ha paura di scoprirsi.

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Monza-Catanzaro: burro contro peperoncino

A decidere la partita, potrebbe essere il dolce: il Monza chiude con, sobri ma di sostanza; Catanzaro risponde con, freschi e aromatici, decisamente più adatti alle giornate calde di fine maggio. È lo scontro tra la Lombardia industriale e la Calabria mediterranea. E, per fortuna, almeno a cena, non è necessario stabilire un vincitore.