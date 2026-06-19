La sfida valida per la finale di ritorno dei playoff di LaLiga 2 stabilirà l'ultima squadra a ottenere la promozione
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La lunghissima stagione di LaLiga 2 giungerà al termine con la partita tra Almeria e Malaga. La gara, valida per la finale di ritorno dei playoff, è in programma sabato 20 giugno alle ore 21 all'UD Almeria Stadium. Dopo lo 0-0 dell'andata tutto è ancora apertissimo. La squadra di casa, grazie all'arrivo in terza posizione, può anche sperare nel pareggio nei 120 minuti per ottenere la promozione. Non sono previsti infatti i rigori. Ecco statistiche e precedenti di Almeria-Malaga.
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Almeria-Malaga, i precedenti tra le due squadreLe due squadre si sono incontrate 27 volte nella loro storia dopo la nascita dei biancorossi nel 1989. L'Almeria ha il vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto 11 volte. Seguono poi alla pari successi del Malaga e pareggi a quota 8. Anche il dato dei gol è favorevole ai padroni di casa, che guidano con 38 reti rispetto alle 33 degli ospiti. Anche se non così distanti, la classifica marcatori vede ben quattro giocatori dell'Almeria. Il primo è Umar Sadiq, che abbiamo avuto modo di conoscere anche in Italia, con quattro realizzazioni. L'unico malagueño presente è Salva Ballesta a quota due.
In casa dell'Almeria la differenza è meno netta, ma comunque favorevole ai biancorossi. Si contano 5 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e 3 sconfitte. In questo caso, l'ultimo successo del Malaga è proprio quello della stagione 2018/19 citato sopra. Da quel momento 2 pareggi e sconfitte. Gli ultimi incontri all'UD Almeria Stadium si sono caratterizzati per i tanti gol segnati. In tre delle ultime quattro partite sono stati fatti più di 3 gol.
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