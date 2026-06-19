La lunghissima stagione di LaLiga 2 giungerà al termine con la partita tra Almeria e Malaga. La gara, valida per la finale di ritorno dei playoff, è in programma sabato 20 giugno alle ore 21 all'UD Almeria Stadium. Dopo lo 0-0 dell'andata tutto è ancora apertissimo. La squadra di casa, grazie all'arrivo in terza posizione, può anche sperare nel pareggio nei 120 minuti per ottenere la promozione. Non sono previsti infatti i rigori. Ecco statistiche e precedenti di Almeria-Malaga.

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Almeria-Malaga, i precedenti tra le due squadre

Le due squadre si sono incontratenella loro storia dopo la nascita dei biancorossi nel 1989. L'Almeria ha il vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto 11 volte. Seguono poi alla pari successi del Malaga e pareggi a quota 8. Anche ilè favorevole ai padroni di casa, che guidano con 38 reti rispetto alle 33 degli ospiti. Anche se non così distanti, la classifica marcatori vede ben quattro giocatori dell'Almeria. Il primo è, che abbiamo avuto modo di conoscere anche in Italia, con quattro realizzazioni. L'unico malagueño presente è Salva Ballesta a quota due.I due club andalusi si sono incontrati soprattutto in: 16, se si considerano queste due partite. È però proprio questo il contesto in cui il Malaga soffre di più. La squadra oggi allenata da Juan Funes ha infatti vinto solo 3 volte, pareggiando 7 e perdendo 6. L'ultimo successo è di quest'anno, nella gara casalinga. Prima di allora bisogna tornare alla stagione 2018/19 per ritrovare i tre punti.

In casa dell'Almeria la differenza è meno netta, ma comunque favorevole ai biancorossi. Si contano 5 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e 3 sconfitte. In questo caso, l'ultimo successo del Malaga è proprio quello della stagione 2018/19 citato sopra. Da quel momento 2 pareggi e sconfitte. Gli ultimi incontri all'UD Almeria Stadium si sono caratterizzati per i tanti gol segnati. In tre delle ultime quattro partite sono stati fatti più di 3 gol.

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