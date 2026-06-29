Sono cominciati i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e uno dei tre "derby" europei è quello tra Francia e Svezia. La gara è in programma la sera di martedì 30 giugno alle ore 23:00 al MetLife Stadium di East Rutherford. La vincente della sfida affronterà agli ottavi di finale una tra Germania e Paraguay. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Francia-Svezia.

I precedenti tra le due squadre

Francia e Svezia si sono affrontatenella loro storia. Il bilancio è favorevole alla Francia, forte di 12 vittorie contro le 6 degli avversari. I pareggi infine sono 5. Anche per quanto riguarda ili Bleus sono avanti. Delle 34 reti totali, Eric Cantona ne ha realizzate 4 ed è per questo il capocannoniere della sfida. La Svezia si ferma a 23.

KIEV, UKRAINE - JUNE 19: Franck Ribery della Francia è contrastato da Olof Mellberg della Svezia durante la partita del Gruppo D di UEFA EURO 2012 tra Svezia e Francia allo Stadio Olimpico il 19 giugno 2012 a Kiev, Ucraina. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Soffermandosi sulle gare ufficiali, mai le due squadre europee si erano incontrate prima a un Mondiale. 6 volte si sono trovate durante le qualificazioni alla massima competizione per Nazionali, 2 a quelle per gli Europei e 2 in Nations League. Il palcoscenico più importante in cui Francia e Svezia hanno giocato contro è quello degli Europei. In entrambi i casi fu ai gironi: la prima volta nel 1992 (1-1), la seconda nel 2012 (2-0 Svezia).

Le probabili formazioni

: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.: Didier Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Widell Zetterstrom; Lagerbielke, Bergvall, Gudmundsson; Bernhardsson, Lindelof, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct: Graham Potter.

Francia-Svezia, il pronostico di DDD

Per i bookmakers non c'è storia. La squadra di Deschamps parte favorita con una quota di solo 1.25. Seguono nell'ordine il pareggio a 6 e il successo della Svezia tra il 10 e l'11. Laha dominato il suo girone, chiudendo a punteggio pieno grazie alle vittorie meritate su Senegal (3-1), Iraq (3-0) e Norvegia (4-1). Fin da subito Mbappé e Dembélé hanno dimostrato di essere sul pezzo ed entrambi hanno già realizzato 4 gol.

La Svezia invece ha chiuso da terza il proprio girone, passando come una delle migliori nella sua posizione grazie ai 4 punti totali. La vittoria iniziale netta per 5-1 sulla Tunisia ha sorpreso un po' tutti, ma è stata subito ridimensionata dal 5-1 subito dall'Olanda. Il pareggio per 1-1 col Giappone all'ultima è stato decisivo per il passaggio del turno. Il pronostico del risultato esatto di Francia-Svezia è 3-1.