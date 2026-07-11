Il primo quarto di finale del lato destro del tabellone è quello tra Norvegia e Inghilterra. La gara è in programma sabato 11 luglio alle ore 23:00 all'Hard Rock Stadium di Miami. La vincente affronterà in semifinale una tra Argentina e Svizzera in campo nella notte. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Norvegia-Inghilterra.

I precedenti tra le due squadre

Norvegia ed Inghilterra si sono incontratenella loro storia se si considerano anche le amichevoli, 8 in totale. Il bilancio è favorevole ai britannici, che guidano con 7 successi rispetto ai soli 2 degli avversari. 3 infine i pareggi. Ilè ancora più netto, visto che i Three Lions ne hanno realizzati ben 28, mentre la Norvegia solamente 7. Nessun calciatore dei rossoblù, infatti, ha segnato più di una rete. La classifica marcatori della sfida è guidata dacon 4 realizzazioni.

2 JUN 1993: LARS BOHINEN DELLA NORVEGIA IN AZIONE CONTRO DAVID PLATT DELL'INGHILTERRA NELLA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI TRA NORVEGIA E INGHILTERRA FINITA 2-0. (Crediti: Shaun Botterill/ALLSPORT)

Le gare ufficiali tra le due squadre sono dunque solo 4 e sempre in occasione delle qualificazioni a un Mondiale. Quella di stasera sarà infatti il primo scontro diretto in una fase finale. Le prime due partite si disputarono nella stagione 1980/81, in vista di Spagna 1982. All'andata gli inglesi strapazzarono per 4-0 la Norvegia, mentre al ritorno finì 2-1 per gli scandinavi. Nel 1992/93, invece, in Inghilterra terminò 1-1, mentre a Oslo 2-0 per i padroni di casa. Negli scontri diretti ufficiali, quindi, i rossoblù sono avanti.

Le probabili formazioni

: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Haaland, Schjelderup.: Stale Solbakken.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

Norvegia-Inghilterra, il pronostico di DDD

Per i bookmakers l'esito della partita non è del tutto certo, ma è la squadra di Tuchel a partire favorita. L'Inghilterra viene data a una quota tra l'1.90 e il 2.05, latra il 3.70 e il 4, mentre il pareggio tra il 3.55 e il 3.90. Il percorso della nazionale diretta da Solbakken è notevole, dopo i 6 punti nel girone e le vittorie su Costa d'Avorio (2-1) ai sedicesimi e soprattutto Brasile (2-1) agli ottavi.

L'Inghilterra al momento però è imbattuta, con solo un pareggio oltre ai quattro successi. La squadra britannica ha superato il girone con 7 punti da prima, per poi eliminare la Repubblica Democratica del Congo ai sedicesimi (2-1) e il Messico in una gara molto complicata agli ottavi (3-2). L'equilibrio è tanto e per questo motivo il pronostico del risultato esatto di Norvegia-Inghilterra è 1-1 nei tempi regolamentari. Saranno poi i Three Lions a passare il turno.