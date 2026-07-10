Un posto tra le migliori quattro del Mondiale 2026 è in palio. Sabato 11 luglio alle ore 23:00 la Norvegia sfiderà l'Inghilterra nei quarti di finale della Coppa del Mondo in una delle partite più attese del torneo. Da una parte la sorpresa guidata da Erling Haaland, dall'altra una delle principali favorite al titolo, reduce da una prova di carattere contro il Messico.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali e le probabili formazioni.

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Dove vedere Norvegia-Inghilterra in diretta TV e streaming ufficiale

Norvegia-Inghilterra, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026, si disputerà sabato 11 luglio alle ore 23:00. In Italia la sfida sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su RaiPlay e tramite l'app di DAZN, disponibile su smartphone, tablet, PC e smart TV.

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Il momento della Norvegia

La Norvegia è una delle grandi sorprese del torneo. Dopo aver dominato il proprio percorso di qualificazione, la nazionale di Ståle Solbakken ha compiuto l'impresa agli ottavi eliminando il Brasile con un successo per 2-1 firmato dalla doppietta di Erling Haaland. Fondamentale anche il contributo del portiere Nyland, decisivo con un calcio di rigore parato. L'entusiasmo è alle stelle e la convinzione del gruppo cresce partita dopo partita, con un attacco capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

TIRANA, ALBANIA - 16 NOVEMBRE 2025: Jude Bellingham dell'Inghilterra reagisce rivolgendosi alla panchina dei sostituti durante la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Albania e Inghilterra, disputata all'Air Albania Stadium di Tirana, in Albania, il 16 novembre 2025. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il momento dell'Inghilterra

L'Inghilterra ha confermato tutto il proprio carattere superando il Messico per 3-2 nonostante abbia giocato oltre quaranta minuti in inferiorità numerica. La squadra di Thomas Tuchel ha trovato ancora una volta nei suoi campioni i protagonisti della qualificazione, con Jude Bellingham autore di una doppietta e Harry Kane decisivo con un gol e un assist. I Tre Leoni arrivano ai quarti forti di una rosa ricca di talento e con la consapevolezza di poter competere fino alla conquista del titolo mondiale.

Probabili formazioni Norvegia-Inghilterra

Solbakken dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha eliminato il Brasile. Davanti a Nyland agiranno Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe, mentre a centrocampo sarà ancora Odegaard a dirigere la manovra insieme a Berge e Berg. In attacco nessun dubbio: Schjelderup e Nusa supporteranno Haaland, autentico trascinatore della nazionale norvegese.

Tuchel dovrebbe rispondere con il consueto 4-2-3-1. Pickford difenderà la porta, con Stones che tornerà al centro della difesa accanto a Guehi dopo la squalifica di Quansah. Rice e Anderson formeranno la diga di centrocampo, mentre sulla trequarti agiranno Saka, Bellingham e Gordon alle spalle di Harry Kane, punto di riferimento offensivo dell'Inghilterra.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. Allenatore: Solbakken.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Riley; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Tuchel.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO 2026: Antonio Nusa della Norvegia in azione durante la partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera, disputata all'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, il 31 marzo 2026. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita tra Norvegia-Inghilterra

Si preannuncia una gara spettacolare tra due nazionali che hanno dimostrato grande qualità offensiva. La Norvegia proverà a sfruttare gli spazi affidandosi alla velocità di Nusa e Schjelderup e soprattutto al fiuto realizzativo di Haaland. L'Inghilterra, invece, cercherà di gestire il possesso con Rice e Anderson, lasciando libertà creativa a Bellingham alle spalle di Kane. L'equilibrio potrebbe essere spezzato dalle giocate dei singoli, con entrambe le squadre che hanno le qualità per trovare la via del gol.

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