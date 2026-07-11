L'ultimo quarto di finale dei Mondiali 2026 è quello tra Argentina e Svizzera. La gara è in programma nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio alle ore 03:00 all'Arrowhead Stadium di Kansas City. La squadra che uscirà vincitrice dalla sfida affronterà in semifinale una tra Norvegia e Inghilterra impegnate nella serata di oggi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Argentina-Svizzera.

I precedenti tra le due squadre

Argentina e Svizzera si sono incontrate solonella loro storia se si considerano anche le 5 amichevoli totali. Il bilancio è nettamente favorevole all'Albiceleste, la quale ha vinto in 5 occasioni e pareggiato le restanti 2. Anche ilparla quasi solamente spagnolo. La nazionale guidata oggi da Scaloni ha infatti realizzato 15 reti, mentre gli avversari solo 3. Il capocannoniere, non a sorpresa, ècon 3 marcature.

SAO PAULO, BRAZIL - JULY 01: Angel di Maria dell'Argentina esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra ai supplementari durante la partita degli ottavi di finale della FIFA World Cup 2014 tra Argentina e Svizzera all'Arena di San Paolo il primo luglio 2014 a San Paolo, Brasile. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Le gare ufficiali sono quindi solo 2 ed entrambe proprio ai Mondiali. Per la prima bisogna tornare al 1966, quando in Inghilterra e all'ultima giornata del Gruppo 2 l'Albiceleste vinse 2-0 grazie alle reti di Artime e Onega nel secondo tempo. Per la seconda invece basta tornare al 2014 in Brasile, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. Per decidere una gara super combattuta furono necessari i supplementari, quando quasi allo scadere Angel Di Maria trovò la rete dell'1-0.

Le probabili formazioni

: Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Mac Allister; Messi, Julián Álvarez.: Lionel Scaloni.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct: Murat Yakin.

Argentina-Svizzera, il pronostico di DDD

Per i bookmakers l'parte favorita nello scontro diretto, ed è data a una quota tra l'1.70 e l'1.80. Seguono il pareggio a 3.60 e il successo della Svizzera tra il 5.40 e il 6.20. L'Albiceleste al momento ha vinto tutte le partite, chiudendo a 9 punti il girone ed eliminando solo ai supplementari Capo Verde (3-2) ai sedicesimi e con una rimonta insperata l'Egitto (3-2) agli ottavi.

A differenza dell'Argentina, la Svizzera ha pareggiato una partita, vincendo però tutte le altre. Dopo aver chiuso a 7 punti e al primo posto il Gruppo B, la squadra allenata da Yakin ha avuto la meglio dell'Algeria ai sedicesimi vincendo 2-0 e della Colombia agli ottavi dopo la lotteria dei calci di rigore. Il successo dell'Argentina non è così certo, in particolare contro una squadra particolarmente solida a livello difensivo. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Argentina-Svizzera è 1-0.