Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita
Messi vola in aria: la festa dell'Argentina dopo la rimonta contro l'Egitto
L'ultimo quarto di finale dei Mondiali 2026 è quello tra Argentina e Svizzera. La gara è in programma nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio alle ore 03:00 all'Arrowhead Stadium di Kansas City. La squadra che uscirà vincitrice dalla sfida affronterà in semifinale una tra Norvegia e Inghilterra impegnate nella serata di oggi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Argentina-Svizzera.
I precedenti tra le due squadreArgentina e Svizzera si sono incontrate solo 7 volte nella loro storia se si considerano anche le 5 amichevoli totali. Il bilancio è nettamente favorevole all'Albiceleste, la quale ha vinto in 5 occasioni e pareggiato le restanti 2. Anche il dato dei gol parla quasi solamente spagnolo. La nazionale guidata oggi da Scaloni ha infatti realizzato 15 reti, mentre gli avversari solo 3. Il capocannoniere, non a sorpresa, è Lionel Messi con 3 marcature.
Le gare ufficiali sono quindi solo 2 ed entrambe proprio ai Mondiali. Per la prima bisogna tornare al 1966, quando in Inghilterra e all'ultima giornata del Gruppo 2 l'Albiceleste vinse 2-0 grazie alle reti di Artime e Onega nel secondo tempo. Per la seconda invece basta tornare al 2014 in Brasile, quando le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. Per decidere una gara super combattuta furono necessari i supplementari, quando quasi allo scadere Angel Di Maria trovò la rete dell'1-0.
Le probabili formazioniARGENTINA (4-3-1-2): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Mac Allister; Messi, Julián Álvarez. Ct: Lionel Scaloni.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct: Murat Yakin.
Argentina-Svizzera, il pronostico di DDDPer i bookmakers l'Argentina parte favorita nello scontro diretto, ed è data a una quota tra l'1.70 e l'1.80. Seguono il pareggio a 3.60 e il successo della Svizzera tra il 5.40 e il 6.20. L'Albiceleste al momento ha vinto tutte le partite, chiudendo a 9 punti il girone ed eliminando solo ai supplementari Capo Verde (3-2) ai sedicesimi e con una rimonta insperata l'Egitto (3-2) agli ottavi.
A differenza dell'Argentina, la Svizzera ha pareggiato una partita, vincendo però tutte le altre. Dopo aver chiuso a 7 punti e al primo posto il Gruppo B, la squadra allenata da Yakin ha avuto la meglio dell'Algeria ai sedicesimi vincendo 2-0 e della Colombia agli ottavi dopo la lotteria dei calci di rigore. Il successo dell'Argentina non è così certo, in particolare contro una squadra particolarmente solida a livello difensivo. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Argentina-Svizzera è 1-0.
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