Argentina e Svizzera si affrontano nella notte tra l'11 e il 12 luglio, con calcio d'inizio fissato alle ore 03:00 italiane, per i quarti di finale dei Mondiali 2026. In palio c'è un posto tra le quattro migliori nazionali del torneo, con l'Albiceleste che parte favorita dopo un cammino fin qui quasi perfetto e gli elvetici pronti a giocarsi le proprie chance forti di un'organizzazione tattica che ha già messo in difficoltà avversari di alto livello.

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Il momento di forma dell'Argentina

Il momento della Svizzera

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La Svizzera continua a sorprendere e si presenta ai quarti di finale dopo aver scritto una pagina importante della propria storia. Negli ottavi gli uomini di Murat Yakin hanno eliminato la Colombia ai calci di rigore al termine di una sfida molto equilibrata, conquistando così un traguardo che mancava addirittura dal 1954.

Il successo dagli undici metri rappresenta anche un segnale di maturità per una nazionale che in passato aveva spesso sofferto nelle lotterie dei rigori. Più in generale, gli elvetici stanno vivendo un periodo estremamente positivo: nelle ultime diciannove partite hanno subito una sola sconfitta, peraltro in un'amichevole, collezionando dodici vittorie e sei pareggi.

Le probabili formazioni di Argentina-Svizzera

L'Argentina scende in campo con il suo solido e consolidato 4-4-2, con Lautaro Martínez ad affiancare Messi nella zona offensiva. La Svizzera dal canto suo risponderà con un 4-2-3-1, con Embolo unico riferimento offensivo che sarà coadiuvato da una batteria composta da Vargas, Jashari e Ndoye.

Argentina (4-4-2): E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Medina; Nico Gonzalez, Paredes, Enzo, Mac Allister; Messi, Lautaro. Allenatore: Scaloni.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, R.Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Jashari, Ndoye; Embolo. Allenatore: Yakin.

Cosa aspettarsi dalla partita

parte con i favori del pronostico, anche alla luce dei precedenti. Nei sette confronti disputati tra le due nazionali, infatti, lanon è mai riuscita a vincere, raccogliendo soltanto due pareggi e cinque sconfitte. Gli elvetici hanno inoltre perso entrambe le sfide giocate contro l'Albiceleste ai, anche se il successo ottenuto contro lanel turno precedente ha dimostrato di poter competere anche contro le migliori selezioni sudamericane.

Argentina-Svizzera sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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