La finalina del Mondiale 2026 sarà tra Francia e Inghilterra. La gara che assegnerà il terzo e quarto posto è in programma sabato 18 luglio alle ore 23:00 all'Hard Rock Stadium di Miami. Fallita la possibilità di giocarsi la finale che conta, le due nazionali sono ora costrette a giocare forse la partita meno voluta del campionato del mondo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Francia-Inghilterra.

I precedenti tra le due squadre

Francia e Inghilterra si sono incontratenella loro storia considerando anche le ben 24 amichevoli. Su questo totale, il bilancio è favorevole ai Three Lions, che guidano con 17 successi. Seguono i 10 della Francia e infine 5 pareggi. Ilè ancora più netto. La squadra britannica ne ha realizzati 72, rispetto ai 41 degli avversari. Al primo posto della classifica marcatori del match ci sono tre giocatori a quota 4: Dixie Dean e George Camsell per gli inglesi; Jules Dewaquez per i francesi.

AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Harry Kane dell'Inghilterra sbaglia il suo secondo rigore calciando alto durante la partita dei quarti di finale della FIFA World Cup 2022 in Qatar tra Inghilterra e Francia all'Al Bayt Stadium il 10 dicembre 2022 ad Al Khor, Qatar. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Soffermandosi sulle 8 gare ufficiali, l'equilibrio è quasi assoluto. Si contano infatti 3 vittorie per la Francia, 3 pareggi e 2 successi per l'Inghilterra. Nel contesto dei Mondiali, sono 3 i precedenti. Nel 1966 vinsero i Three Lions per 2-0 ai gironi, così come sempre ai gironi ma nel 1982 sempre gli inglesi strapparono un 3-1 agli avversari. L'ultima sfida è dell'ultimo campionato del mondo, quello del 2022, quando fu invece la Francia ad avere la meglio vincendo per 2-1 ai quarti di finale.

Le probabili formazioni

: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Mbappé.: Didier Deschamps.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

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Francia-Inghilterra, il pronostico di DDD

Per i bookmakers Les Bleus partono con un discreto vantaggio rispetto agli avversari. Laviene infatti data a 1.85. Segue il successo dell'Inghilterra tra il 3.70 e il 4, e solo alla fine il pareggio tra il 3.90 e il 4.20. La Francia, prima della semifinale, era l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite entro il 90esimo. Con la Spagna però non è riuscita a ripetere quello fatto fino a quel momento, non riuscendo a segnare e soprattutto subendo 2 reti, le stesse subìte fino ad allora in tutto il torneo.

L'Inghilterra ha invece di fatto buttato al vento una qualificazione alla finale che sembrava certa con l'Argentina fino alla rete del vantaggio. La strategia di Tuchel di chiudersi dietro non ha funzionato per nulla ed è stata pagata carissimo. Fino alla semifinale, solo il Ghana ai gironi era riuscito a fermare i Three Lions sullo 0-0, unica volta in cui la squadra britannica è rimasta a secco. Il pronostico del risultato esatto di Francia-Inghilterra è 2-1.