Il cammino della Francia al Mondiale si è interrotto in semifinale contro la Spagna di Luis de La Fuente. Nonostante i favori dei pronostici, e il migliore attacco della competizione (16 reti), Mbappé e compagni si sono dovuti arrendere all'evidente superiorità e alla solidità difensiva della Furie Rosse ma dietro il KO contro gli iberici ci sarebbe qualcos'altro: le parole taglienti di Ousmane Dembélé. Ecco la situazione.

Francia, Dembélé ha bacchettato i compagni durante l'intervallo

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si sarebbe rivolto alla squadra

negli spogliatoi durante l'intervallo

. In quel momento, la Spagna era in vantaggio per 1-0 grazie al rigore trasformato da

Mikel Oyarzabal,

concesso per un fallo ingenuo di

Lucas Digne su

Lamine Yamal. Pare che l'attuale Pallone d'Oro

si sia espresso criticando la prestazione dei Blues affermando che "non era coordinata".

La, alla fine, se la vedrà contro l'nella finalina per il terzo posto. Una partita che, anche in caso di vittoria, non porterebbe alcuna soddisfazione alla squadra di Didierdato che le ambizioni erano tutt'altre. La semifinale persa contro laè stata un durissimo colpo per Mbappé e compagni, poco pericolosi e mai in grado di reagire dopo l'iniziale vantaggio iberico. Ma come riporta L'Equipe, sembra che la Francia avesse perso la partita già in partenza. Più precisamente alla fine del primo tempo.Secondo il quotidiano locale, infatti,

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 9 LUGLIO: Ousmane Dembélé (Francia) reagisce durante la semifinale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Francia alla Munich Football Arena, il 9 luglio 2024 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Le parole dell'attaccante del PSG hanno irritato alcuni dei suoi compagni di squadra, che ritenevano che l'attaccante si esprimesse in quei termini quando lui stesso aveva affrontato molte difficoltà contro la squadra di Luis de la Fuente nel primo tempo. Il fatto è che la Francia non solo non è riuscita a rimontare, ma al 58° minuto Pedro Porro ha siglato il 2-0 definitivo. La Spagna domenica se la vedrà contro l'Argentina di Lionel Messi, giunto alla sua seconda finale consecutiva.