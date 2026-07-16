Ecco cosa ha detto l'attuale vincitore del Pallone d'Oro sulla prestazione della squadra durante l'intervallo
Mondiali, la Spagna batte la Francia e vola in finale: la gioia al fischio finale
Il cammino della Francia al Mondiale si è interrotto in semifinale contro la Spagna di Luis de La Fuente. Nonostante i favori dei pronostici, e il migliore attacco della competizione (16 reti), Mbappé e compagni si sono dovuti arrendere all'evidente superiorità e alla solidità difensiva della Furie Rosse ma dietro il KO contro gli iberici ci sarebbe qualcos'altro: le parole taglienti di Ousmane Dembélé. Ecco la situazione.
Francia, Dembélé ha bacchettato i compagni durante l'intervalloLa Francia, alla fine, se la vedrà contro l'Inghilterra nella finalina per il terzo posto. Una partita che, anche in caso di vittoria, non porterebbe alcuna soddisfazione alla squadra di Didier Deschamps dato che le ambizioni erano tutt'altre. La semifinale persa contro la Spagna è stata un durissimo colpo per Mbappé e compagni, poco pericolosi e mai in grado di reagire dopo l'iniziale vantaggio iberico. Ma come riporta L'Equipe, sembra che la Francia avesse perso la partita già in partenza. Più precisamente alla fine del primo tempo.
Caricamento post Instagram...
Le parole dell'attaccante del PSG hanno irritato alcuni dei suoi compagni di squadra, che ritenevano che l'attaccante si esprimesse in quei termini quando lui stesso aveva affrontato molte difficoltà contro la squadra di Luis de la Fuente nel primo tempo. Il fatto è che la Francia non solo non è riuscita a rimontare, ma al 58° minuto Pedro Porro ha siglato il 2-0 definitivo. La Spagna domenica se la vedrà contro l'Argentina di Lionel Messi, giunto alla sua seconda finale consecutiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA