Ousmane Dembélé ha scritto una pagina indelebile di storia del calcio nell'ultima partita della Francia contro la Norvegia. Con tre gol straordinari ha garantito ai transalpini il primato matematico nel girone. Grazie a questa prestazione, l'attaccante ha conquistato il secondo posto nella classifica delle triplette più veloci di sempre nella storia dei Mondiali.

Dembélé secondo dietro a Erich Probst per 8 minuti di distacco

L'impresa del Pallone d'Oro impressiona per la straordinaria rapidità d'esecuzione: per segnare tre reti gli sono bastati appena trentadue minuti. L'esterno del Paris Saint-Germain ha trafitto la difesa norvegese colpendo precisamente al 7°, al 20° e al 32° minuto della prima frazione di gara. Ha centrato cosìdal dopoguerra a oggi.

Nella storia dei Mondiali meglio di lui ha fatto soltanto l'austriaco Erich Probst. Il calciatore segnò tre reti in soli ventiquattro minuti nel rotondo 5-0 dell'Austria contro la Cecoslovacchia, durante l'edizione svizzera del 1954. Il fuoriclasse francese si assesta quindi sulla seconda piazza assoluta in solitaria. Con i suoi trentadue minuti stacca l'inglese Gary Lineker, che nel 1986 impiegò trentacinque minuti contro la Polonia. Seguono in questa speciale graduatoria il tedesco Gerd Müller, a segno in trentotto minuti nel 1970, e lo svedese Gustav Wetterström con quarantotto minuti nel 1938.

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Mondiale 2026, ecco la terza tripletta: Dembélé insieme a Messi e a Jonathan David

Dembélé era già andato a segno nella giornata precedente nel netto 3-0 della Francia contro l'Iraq. Con questa memorabile prestazione, l'esterno ha eguagliato leggende francesi del calibro di Just Fontaine e Kylian Mbappé. Loro erano stati gli unici capaci di segnare una tripletta con la maglia dei

ai Mondiali. Fontaine ci riuscì nel 1958 contro il Paraguay, mentre Mbappé firmò la sua tripletta nella storica finale del 2022 contro l'Argentina.

Grazie a questo exploitin corso.nella classifica dei marcatori il compagno di squadra, autore tra l'altro dei due assist decisivi per le sue reti in questo match. L'argentino Lionelassoluto di questa edizione con cinque reti segnate in appena due partite disputate.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 09 LUGLIO: Ousmane Dembélé della Francia reagisce durante la partita di semifinale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Francia alla Munich Football Arena il 09 luglio 2024 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Quella del fuoriclasse del PSG rappresenta la terza tripletta di questo Mondiale. Prima di lui ci erano riusciti proprio Lionel Messi contro l'Algeria e il canadese Jonathan David nel 6-0 contro il Qatar. Questa edizione si dimostra già molto prolifica superando il torneo di Qatar 2022. In quella circostanza si registrarono infatti solamente due triplette complessive, realizzate da Gonçalo Ramos contro la Svizzera e da Mbappé nella finalissima.