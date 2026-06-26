La gara tra Norvegia e Francia si chiude con un netto 1-4 che certifica la superiorità tecnica e mentale dei transalpini, capaci di indirizzare il match già nel primo tempo e controllarlo nella ripresa senza particolari affanni. Protagonista assoluto è Ousmane Dembélé, autore di una tripletta che ha messo in crisi costante la retroguardia norvegese. Il primo gol arriva con un’azione in velocità che rompe subito l’equilibrio, poi il raddoppio consolida il vantaggio francese e infine la terza rete chiude virtualmente la partita. Da rivedere la difesa norvegese, un po' troppo passiva su tutte le marcature dell'attaccante del PSG. A completare il tabellino per la Francia ci pensa Doué, sempre più centrale nel progetto offensivo e bravo a sfruttare un cross al bacio concludendo di testa.

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La Norvegia riesce comunque a trovare la rete della bandiera con Aasgaard, bravo a finalizzare una delle tante occasioni create con continuità. Un gol che però non cambia l’inerzia di una sfida quasi sempre in controllo francese.

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Maignan para il rigore, Francia prima

Dal punto di vista statistico il divario è evidente: la chiude con il

, gestendo ritmo e profondità della manovra. Anche il dato sui tiri conferma la supremazia: 18 conclusioni per i francesi contro le 10 della Norvegia. Episodio chiave anche il rigore parato da Maignan, che mantiene invariato il margine nel momento potenzialmente più delicato del match.

Nel resto del girone, la classifica finale premia la Francia al primo posto con

, seguita dalla a quota

. Fuori dai giochi la con 3 punti, mentre chiude senza risultati la a 0.

Una partita che conferma la candidatura della Francia come una delle squadre più solide e complete del torneo, con una fase offensiva capace di colpire in più modi e una struttura difensiva in grado di reggere anche nei momenti di pressione.

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