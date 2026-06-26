Non c'è solo il girone: chiudere al primo posto consentirebbe alla Francia di ridurre drasticamente gli spostamenti durante la fase a eliminazione diretta
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La sfida di tra Francia e Norvegia non mette in palio soltanto il primo posto nel Gruppo I dei Mondiali 2026. Per i Les Bleus, infatti, chiudere davanti a tutti significherebbe ottenere un importante vantaggio logistico nella fase ad eliminazione diretta, evitando lunghi spostamenti da una parte all'altra degli Stati Uniti.
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Primo posto per restare sulla costa EstCon due vittorie nelle prime due gare e una differenza reti favorevole alla squadra di Deschamps, alla Francia basterebbe anche un pareggio contro la Norvegia per blindare il primato del girone. Un risultato che, qualora dovesse arrivare, permetterebbe alla nazionale francese di disputare tutta la fase ad eliminazione del Mondiale tra New York (sedicesimi e finale), Philadelphia (ottavi) e Boston (quarti), città situate sulla costa orientale degli Stati Uniti, vicini al ritiro dei Les Bleus (con sede proprio a Boston).
Lo stesso Aurelien Tchouameni, in conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza di chiudere primi nel girone per avere un vantaggio dal punto di vista logistico: "Arrivare primi significa meno viaggi, mentre, arrivare secondi significherebbe più viaggi. Per cui, dobbiamo arrivare primi. Contro la Norvegia vogliamo vincere".
In caso di secondo postoUna sconfitta contro la Norvegia, costringerebbe invece la Francia a un percorso più impegnativo dal punto di vista logistico. I Les Bleus giocherebbero infatti i sedicesimi ad Arlington, vicino Dallas (in Texas) e dovrebbero affrontare un volo di 4 ore e mezza e un cambio di fuso orario rispetto a Boston, per poi giocare nuovamente sulla costa Est con nuove trasferte a New York (eventuali ottavi), Miami (eventuali quarti, con 3 ore e mezzo di volo) e Atlanta (eventuali semifinali) nelle fasi successive.
𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🇳🇴🆚🇫🇷— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 26, 2026
Dernier rendez-vous de la phase de groupes !
Objectif : terminer à la première place 💪
Coup d’envoi à 21h sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#NORFRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JPqWzXwlg1
Secondo le stime degli esperti, dunque, chiudere il girone al primo posto consentirebbe alla nazionale di Didier Deschamps di risparmiare circa dieci ore di volo complessivo (e jetlag) durante la fase ad eliminazione diretta, un dettaglio tutt'altro che secondario in un Mondiale disputato su un territorio vastissimo come quello centro-nordamericano.
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