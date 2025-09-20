Lazio-Roma, il pronostico di DDD: Sarri contro Gasperini, derby da Under?

Lazio-Roma, il Derby della Capitale infiamma il quarto turno di Serie A: info partita, probabili formazioni, scopri il Pronostico e dove vedere la sfida in TV e in Streaming

20 settembre

Il derby della Capitale è alle porte: domenica 21 settembre 2025, alle 12:30 lo stadio Olimpico ospiterà Lazio-Roma, gara valida per la 4ª giornata di Serie A. Una sfida che, come sempre, promette spettacolo e tensione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e cercano un immediato riscatto.

Qui Lazio — La formazione biancoceleste si presenta al derby con qualche difficoltà di rendimento, anche se Sarri porta con sé una lunga esperienza nei derby della Capitale. Due stop fin qui per la Lazio, all'esordio col Como e nell'ultimo turno col Sassuolo, in mezzo il successo roboante sul Verona tra le mura amiche (4-0).

Qui Roma — La squadra giallorossa ha accumulato tre punti in più della Lazio, frutto dei successi contro Bologna e Pisa, ma arriva all’appuntamento con il morale scosso dal ko interno contro il Torino dell’ex biancoceleste Baroni. Un inciampo imprevisto per Gasperini, che sperava di presentarsi al derby a punteggio pieno. La Roma deve inoltre fare i conti con l’ennesimo stop muscolare di Dybala e con le condizioni incerte di Wesley. Per l’allenatore si tratterà del suo primo derby romano, dopo aver già vissuto quelli di Genova contro la Sampdoria.

Sarà il 163° incrocio in Serie A: Roma avanti con 58 vittorie, Lazio ferma a 42, mentre i pareggi sono 62, record assoluto per un derby in Italia.

Negli ultimi 4 derby di campionato la Roma è imbattuta (2 successi, 2 pari), con appena un gol incassato.

In casa, però, la Lazio non perde da 8 derby consecutivi (4 vittorie, 4 pareggi). L’ultimo successo giallorosso all’Olimpico risale al 2016.

Unico precedente all’orario di pranzo: 30 aprile 2017, 3-1 per la Lazio (doppietta Keita Baldé, Basta e De Rossi). Quella fu anche l’ultima stracittadina di Francesco Totti.

Lazio-Roma, probabili formazioni — LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaou; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Il pronostico di DDD — I principali bookmakers vedono un derby molto equilibrato: la vittoria della Lazio viene offerta a 2,80, il pareggio a 3,30, mentre il trionfo della Roma vale 2,55 volte la puntata. L’atmosfera sarà carica di tensione e il rischio di una gara bloccata è concreto: proprio per questo, l’ipotesi dell’Under 2,5 (meno di tre reti complessive) appare particolarmente interessante (quota 1.60). Percorribile anche l'ipotesi No Goal (quota 1.80, esito che si è verificato in tre degli ultimi cinque derby che la Lazio ha disputato in casa)

ESITO FINALE X (quota 3.30)

UNDER 2.5 (quota 1.60)

NO GOAL (quota 1.80)

Lazio-Roma: dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming gratis — LAZIO ROMA SERIE A TV STREAMING LIVE - La sfida Lazio-Roma sarà disponibile in esclusiva su DAZN. Gli utenti abbonati avranno la possibilità di seguire il derby della Capitale collegandosi tramite l’app installata su smart TV, oppure utilizzando dispositivi compatibili come PlayStation 4/5, Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita potrà essere vista anche in mobilità attraverso l’app o il sito di DAZN su tablet, PC o smartphone.