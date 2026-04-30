Non poteva cadere in un momento più delicato il derby del Secchia tra Modena e Reggiana in Serie B. La partita è in programma venerdì 1 maggio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia ed è valida per la penultima giornata di campionato. Se i padroni di casa sono già certi dei playoff, gli ospiti devono assolutamente vincere per uscire dalla zona retrocessione. Ecco lo stato di forma di Modena e Reggiana.

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Modena-Reggiana, come arrivano i canarini al match

La squadra allenata da Andrea Sottil è sesta ma non sta vivendo il miglior momento della stagione. La vittoria manca da, ma grazie a una prima parte di campionato stratosferica non ha visto mettere in pericolo la sua posizione in classifica. Dopo i successi su Spezia per 3-0 e Mantova per 2-1 sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. L'aver giocato qnon ha di certo aiutato.I dolori sono cominciati a Bari, con la sconfitta per 3-1. Sono poi seguiti i due pareggi, prima a Bolzano con il Südtirol per 1-1 e poi a Catanzaro per 2-2. Infine gli altri due insuccessi nelle gare molto complicate con Frosinone (1-2) e Monza (1-0). La squadra emiliana non ha tanto difficoltà a trovare la via del gol come si può vedere, ma ha iniziato a: quasi due a partita. Una vittoria nel derby non solo potrebbe inguaiare i rivali, ma soprattutto potrebbe ridare quella fiducia necessaria per affrontare al meglio i playoff.

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Lo stato di forma della Reggiana

Se per il Modena il momento non è dei migliori, per la Reggiana lo è ancora di meno anche e soprattutto considerata la diciannovesima posizione. La squadra di Bisoli ha vintopartite. Le restanti sono terminate con sei sconfitte e due pareggi. L'è del 12 aprile in casa con laper 2-0, mentre i pareggi sono arrivati sempre nel proprio stadio e sorprendentemente con Monza (0-0) e Palermo (1-1).

Zero punti invece sono stati raccolti con Südtirol (0-4), Venezia (2-0), Bari (4-1), Entella (3-0), Pescara (1-3) e Padova (1-0). La squadra di Reggio Emilia soffre particolarmente le gare in trasferta. Gli ultimi punti fatti risalgono al 28 febbraio e in totale ne conta 12 in tutta la stagione. Un altro dato che si è aggiunto a complicare ulteriormente la corsa alla salvezza è quello dei cartellini rossi. Nelle ultime cinque sfide per ben tre volte i granata hanno terminato il match in inferiorità numerica.

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