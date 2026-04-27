Il campionato di Serie B entra nella sua fase decisiva, quella in cui si definisco i destini di molteplici società. Da una parte il sogno della Serie A, dall'altra la permanenza nel campionato. Con la sessione regolare ormai vicina alla conclusione, la Lega Calcio ha definito il calendario completo dei playoff e playout. Di seguito analizziamo date, incroci e regolamento preciso. Un momento decisivo per le società che saranno coinvolte.

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Giocatori del Palermo salutano i tifosi - ph palermo/Instagram

Il calendario completo dei Playoff di Serie B

La situazione dei playoff coinvolge. Le formazioni arrivateaccedono direttamente alle. Per quanto riguarda le restanti, devono passare il turno affrontando una sorta di preliminare.

Il primo appuntamento per il sogno Serie A è fissato per martedi 12 Maggio 2026, con le sfide in gara unica (sesta contro settima e quinta contro ottava). In caso di parità si giocano i tempi supplementari, ma se il risultato rimane in equilibrio, non ci saranno i calci di rigore, ma bensì passa la migliore classificata.

Le semifinali si disputeranno con andata e ritorno:

-Sabato 16 Maggio (sesta o settima contro terza); ritorno Martedì 19 Maggio

-Domenica 17 Maggio ( quinta o ottava contro quarta); ritorno Mercoledì 20 Maggio.

In caso di parità nel doppio confronto, sarà sempre la squadra meglio classificata a qualificarsi.

La finale si giocherà nella doppia sfida: Domenica 24 Maggio e Venerdì 29 Maggio.

In questo momento storico della stagione, Venezia, Monza e Frosinone si giocano due posti per la qualificazione automatica in Serie A, mentre il Palermo è quasi certo del quarto posto. A seguire la lotta che coinvolge le pretendenti ai preliminari sono: Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, con Cesena e Catanzaro pronte ad approfittare di un eventuale passo falso delle squadre citate.

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Il regolamento dei Playout

Anche la lotta per non retrocedere è. La sfida vedrà protagoniste, con la gara d'andata prevista pere il ritorno dopo una settimana,

Il regolamento è abbastanza semplice: si giocano due partite e in caso di parità complessiva, permane in Serie B la squadra che si è meglio classificata nella stagione regolare. Un sistema che premia il rendimento di tutto l'anno e che rende ogni punto conquistato fondamentale fino all'ultima giornata.

In questo momento la sfida è davvero avvincente con 6 squadre che rischiano di giocare questa gara: Spezia, Reggiana, Bari, Pescara, Empoli e Virtus Entella. I club sono tutti coinvolti, in quanto sono solo 6 i punti che dividono le squadre. Al termine del campionato mancano solo due giornate: ogni punto può davvero significare tanto.

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