Come annunciato da ANSA, Dino Tommasi, ex arbitro di Bassano del Grappa con una lunga esperienza sul campo come componente di spicco della Commissione Arbitri Nazionale e un volto noto al grande pubblico per le sue spiegazioni tecniche nel programma di DAZN "Open VAR", sarà il designatore arbitrale ad interim per la serie A e la serie B.

Molti appassionati lo conoscono per la sua partecipazione alla trasmissione su DAZN, ed è stato uno dei volti che ha provato maggiormente ad umanizzare gli arbitri, spiegando gli audio tra campo e sala video. Mentre la Procura di Milano continua a scavare in fondo alla questione, Tommasi ha il compito non facile di permettere che il campionato arrivi regolarmente alla fine seguendo personalmente le designazioni arbitrali.

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LIVORNO, ITALIA - 02 GIUGNO: Dino Tommasi della sezione di Bassano del Grappa arbitra durante la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra AS Livorno ed Empoli FC allo Stadio Armando Picchi il 02 giugno 2013 a Livorno, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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È importante sottolineare che Dino Tommasi è considerato una figurache hanno portato all'autosospensione di Gianluca Rocchi, e inoltre, è stato un arbitro solido con circatra il 2011 e il 2017. Non è mai stato uno dei big del fischietto italiano, ma è sempre stato stimato per l'equilibrio e il dialogo con i calciatori, doti che ora dovrà trasferire ai suoi sottoposti fino al termine della stagione.

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Il 4 luglio 2016 venne anche nominato presidente del Comitato Regionale Arbitri per la stagione sportiva 2016-2017, e nel 2017 viene poi riconfermato alla guida del C.R.A Veneto per la stagione 2017-2018 e 2018-2019, mentre Il a luglio 2020 viene nominato dal presidente Marcello Nicchi responsabile della C.A.I. (Comitato Arbitri Interregionale) per la stagione 2020-21.