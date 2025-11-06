Novembre, mese di Derby: ben tre!

In Italia, il calcio non è solo uno sport, ma un vero e proprio rito collettivo con rivalità accesissime, capaci di trasformare normali partite in epiche battaglie. Tra tutte le sfide, derby e stracittadine occupano un posto speciale: sono...

6 novembre 2025

In Italia, il calcio non è solo uno sport, ma un vero e proprio rito collettivo con rivalità accesissime, capaci di trasformare normali partite in epiche battaglie. Tra tutte le sfide, derby e stracittadine occupano un posto speciale: sono scontri che trascendono la logica del campo, in un mix di storia, orgoglio cittadino e ambizioni sportive. Si tratta di partite che spesso prescindono da ogni pronostico possibile, sulle quali è sempre bene considerare di usare uno dei bonus scommesse che trovi comparati qui qualora si decida di lanciarsi in una previsione. Queste gare affascinanti, intrise di tensione e imprevedibilità, possono ribaltare classifiche, decidere scudetti o segnare l'intera stagione di una squadra. Novembre 2025 si annuncia rovente per i tifosi italiani, con tre big match in programma: il Derby della Mole tra Juventus e Torino l'8 novembre, il Derby della Madonnina tra Inter e Milan il 23 novembre, e il Derby del Sole tra Roma e Napoli il 30 novembre. Analizziamoli uno per uno, esplorando precedenti storici, forma attuale delle contendenti e pronostici dei bookmaker.

Juventus-Torino (8 novembre)

Il Derby della Mole mette di fronte le due anime calcistiche di Torino. Juventus e Torino si sfidano in un duello asimmetrico dominato dai bianconeri. Nei 160 confronti diretti in Serie A, la Juve ha un dominio schiacciante: 78 i successi dei bianconeri contro le 35 vittorie granata e 47 pareggi. La Vecchia Signora è avanti anche nel computo delle reti segnate, 248 contro le 159 del Toro. La Juventus arriva a questo appuntamento in un momento non semplice, costato l’esonero a Igor Tudor, rimpiazzato da Luciano Spalletti, cui spetta il compito di riportare la squadra a lottare per le prime posizioni. Il Torino di Marco Baroni, invece, è in forma mista, e si trova a metà classifica, con un percorso fatto di vittorie prestigiose come l’1-0 sul Napoli e punti persi con avversari decisamente più alla portata. Nonostante la recente crisi, i bookmaker vedono la Juventus nettamente avanti, mentre il colpo del Toro appare assai più improbabile.

Inter-Milan (23 novembre)

Il Derby della Madonnina è la partita che accende Milano, la sfida tra i due colossi cittadini della capitale finanziaria d’Italia, che condividono lo stesso stadio, ma incarnano due diverse anime della città (rifacendoci all’epoca in cui i Bauscia nerazzurri erano considerati gli appartenenti alla Milano bene, mentre i Casciavìt rossoneri erano assimilabili al proletariato). In 182 incontri totali in Serie A sono i nerazzurri a vantare il maggior numero di vittorie, 70 contro i 55 successi rossoneri e 57 pareggi. Meno ampio il divario per quanto riguarda le reti segnate, con 260 reti dell’Inter e 234 del Milan. Entrambe le compagini arrivano al derby in un buon momento di forma: l'Inter di Cristian Chivu, al momento si trova a inseguire il Napoli, al secondo posto in classifica con 21 punti, gli stessi del Milan guidato da Massimiliano Allegri e la Roma di Gasperini. L’idea degli addetti ai lavori, pur non essendoci un forte squilibrio nelle quote, è che i nerazzurri siano favoriti, non solo per il fattore campo, ma in virtù di una rosa più forte e abituata a vincere.

Roma-Napoli (30 novembre)

Derby del Sole è l’appellativo con cui è conosciuta la partita tra Roma e Napoli, società centro-meridionali le cui tifoserie sono state gemellate fino al 1987, salvo poi dar vita a una rivalità molto aspra. Dal 1927, è una battaglia per l'orgoglio del Mezzogiorno, spesso decisiva per l'alta classifica. Guardando ai precedenti in Serie A tra queste due squadre, lo storico indica 156 confronti, 53 dei quali vinti dalla Roma, contro i 49 del Napoli e 54 pareggi. Equilibrato il confronto tra i gol: 197 reti dei giallorossi contro le 180 degli azzurri. La Roma al momento è a un passo dal Napoli, squadra che vuole fortemente riconfermarsi campione d’Italia. La sfida tra le squadre allenate da Gian Piero Gasperini e Antonio Conte promette scintille, non a caso, non c’è un chiaro favorito con quote molto simili tra loro.