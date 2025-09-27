Atletico-Real, settima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, dove vedere il Derby di Madrid in Diretta Tv e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 02:56)

Atletico-Real, il derby di Madrid non è solo una partita. È una guerra di identità, una spaccatura sociale e calcistica che divide la capitale spagnola in due anime: quella operaia, ribelle e viscerale dei colchoneros, e quella elegante, aristocratica e trionfale dei blancos.

È Simeone contro Xabi Alonso, è il cuore contro il genio, è Alvarez contro Mbappé. Ogni fischio dell’arbitro, ogni tackle, ogni tiro, nel derby madrileno, pesa come un macigno nella storia del calcio.

Atletico-Real, Diretta Tv e Streaming Gratis: dove vedere il Derby di Madrid — ATLETICO REAL DERBY DI MADRID LIGA DIRETTA LIVE - Atletico Madrid-Real Madrid, derby numero 237, valido per la settima giornata di Liga. Calcio d'inizio fissato alle ore 16:15 di sabato 27 settembre.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid? La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e, in chiaro per tutti, su Italia 1. Chi preferisce lo streaming potrà seguirla su Mediaset Infinity.

Qui Atletico Madrid — L’Atletico è una squadra che vive di alti e bassi. Dopo un avvio incerto, la formazione di Simeone ha ritrovato ossigeno e fiducia grazie a una vittoria rocambolesca contro il Rayo Vallecano. Il protagonista assoluto? Julian Alvarez, che ha ribaltato quasi da solo la partita con una tripletta da fenomeno.I colchoneros arrivano dunque alla stracittadina casalinga col sorriso, ma la classifica non sorride, sono già troppi i punti lasciati per strada, con i rivali imbattuti e con nove lunghezze di vantaggio su Griezmann e compagni.

Qui Real Madrid — Non poteva desiderare un inizio migliore Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, nonostante il Mondiale per Club non sia andato secondo i piani. I Blancos, infatti, hanno battuto il Marsiglia in rimonta nell'esordio in Champions League e in campionato non conoscono la parola sconfitta, sei vittorie di fila, vetta solitaria della classifica, a +2 sul Barcellona, 14 gol fatti e la migliore difesa con tre reti subite.

Atletico Madrid-Real Madrid, probabili formazioni — Simeone non rinuncia al suo marchio di fabbrica: difesa solida, centrocampo aggressivo e ripartenze veloci. La chiave sarà la qualità di Alvarez e la fantasia di Raspadori, chiamati a colpire una retroguardia madridista che, senza Rüdiger, perde un po’ di sicurezza.

Xabi Alonso si affida al 4-2-3-1 con Mbappé unica punta, supportato dal talento e dalla fantasia di Vinícius e Güler. In mezzo al campo, Valverde e Tchouaméni garantiscono equilibrio e muscoli, mentre dietro la presenza di Huijsen sarà la vera incognita in un contesto di fuoco come il Wanda Metropolitano.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Alvarez, Raspadori. Allenatore: Diego Simeone.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militão, Hujisen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Guler, Vinícius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.