Redazione Derby Derby Derby 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 18:02)

Derbyderbyderby annuncia una nuova partnership social con Sitiscommesse.com, portale specializzato nel monitoraggio del panorama delle scommesse online e nella segnalazione dei migliori siti del settore, selezionati in base a criteri di affidabilità, trasparenza e qualità dell’offerta. La collaborazione nasce dalla volontà di ampliare l’esperienza informativa dei lettori, affiancando al racconto quotidiano del calcio un punto di vista fondato sui dati e sulle statistiche, con contenuti chiari, immediati e facilmente fruibili, pensati per coinvolgere un pubblico sempre più attento all’analisi numerica del gioco.

Nel corso di ogni giornata di Serie A, Derbyderbyderby individuerà il big match del turno, raccontandolo attraverso un approfondimento dedicato che unirà statistiche chiave, precedenti storici tra le due squadre e un’analisi dello stato di forma attuale. Il focus sarà rivolto agli elementi più significativi della sfida: andamento stagionale, rendimento recente, trend ricorrenti e dati utili per inquadrare al meglio il contesto della partita. Un modo semplice e diretto per accompagnare i lettori nel pre-partita, arricchendo l’attesa della gara più importante del weekend con una lettura più consapevole e approfondita.

La nuova partnership — La partnership ha come obiettivo quello di mettere a disposizione dei lettori un nuovo strumento informativo, capace di integrare il racconto calcistico tradizionale con un’analisi basata sui numeri e sull’interpretazione dei dati. Un approccio moderno e dinamico, in linea con le nuove modalità di fruizione dei contenuti digitali e con le abitudini di un pubblico più giovane, sempre più orientato verso format rapidi, chiari e ad alto valore informativo, senza rinunciare alla passione e al coinvolgimento tipici del racconto sportivo.