Stoccarda-Bayern, la Supercoppa di Germania inaugura la stagione tedesca. Tante novità in casa Bayern, lo Stoccarda punta su Woltemade

Vincenzo Bellino Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 12:02)

Sabato 16 agosto, alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda (ore 20:30), andrà in scena la finale di Supercoppa di Germania tra Stoccarda e Bayern Monaco. Si tratta del primo grande appuntamento stagionale del calcio tedesco: da una parte i padroni di casa che, nonostante il recente ko contro il Bologna, sono reduci da una pre-season positiva con tre vittorie all'attivo, pronti a sorprendere il Bayern Monaco, Campione di Germania in carica, che è rimasto imbattuto nelle amichevoli pre-campionato. Insieme al tedesco di tz.de, Vinzent Tschirpke, intervenuto in ESCLUSIVA ai nostri microfoni abbiamo analizzato lo stato di forma dei bavaresi, alle prese con tanti cambiamenti all'interno dell'organico a disposizione di mister Kompany.

Quali sono i reali obiettivi del Bayern Monaco in questa stagione?

Gli obiettivi sono sempre i soliti: vincere il campionato e la coppa nazionale, ma soprattutto arrivare almeno in semifinale di Champions League.

Luis Diaz, ma non solo: quali sono gli altri giocatori nuovi importanti per il Bayern?

Luis Diaz è sicuramente il più importante: deve dimostrare di valere il grande investimento fatto. Tah è fondamentale per la difesa, mentre Bischof potrebbe rivelarsi un talento interessante.

Quanto pesa la cessione di Coman?

Sì, è una perdita importante, ma era necessaria per liberarsi del suo alto ingaggio".

La Supercoppa è il primo obiettivo: quali sono i punti di forza dello Stoccarda che potrebbero creare difficoltà al Bayern?

Lo Stoccarda ha avuto una preseason più lunga rispetto al Bayern. Questo potrebbe consentire loro di mettere pressione e, se ne saranno capaci, di dominare la partita.

Bayern, occhio a Woltemade... — E a proposito di pericoli, uno dei nomi più interessanti dello Stoccarda è Woltemade, giovane attaccante classe 2002 accostato di recente anche all’Inter e al Bayern stesso. L'ex Werder Brema si è messo in luce nell'ultimo campionato di Bundesliga con 12 reti all'attivo (17 contando anche quelli in DFB Pokal) e si è confermato alla grande all'Europeo Under 21, trascinando la Germania in finale, persa contro l’Inghilterra, e conquistando il titolo di miglior marcatore del torneo grazie alle 6 reti messe a segno.