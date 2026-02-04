Un mese da incorniciare per DerbyDerbyDerby: il progetto editoriale di HubAffiliations inizia il 2026 nel migliore dei modi

Lorenzo Maria Napolitano 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 18:16)

Si conclude per DerbyDerbyDerby.it un mese di gennaio di grandissimi numeri e soddisfazioni, nuovo trampolino di lancio per un 2026 che si prospetta ricco di progetti in itinere, conferme e appuntamenti imperdibili.

Il quotidiano online, una delle costole editoriali di Hub Affiliations, è ormai un punto di riferimento per lettori e appassionati di calcio nazionale e internazionale, con un focus sempre attento su notizie, editoriali, calciomercato e approfondimenti sui principali derby e rivalità sportive. Uno sguardo professionale, critico e sempre obiettivo sui vari aspetti di questo sport, con le dichiarazioni dei protagonisti, numerose esclusive, le principali notizie dal mondo e la bellezza delle stracittadine, raccontate in chiave moderna ma dal sapore sempre romantico.

DerbyDerbyDerby, i numeri di gennaio — Per il 2026 DerbyDerbyDerby.it ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, portando avanti un’informazione sempre più completa e diversa dagli standard italiani, prendendo spunto dai migliori modelli internazionali e unendovi un carattere assolutamente personale e identitario.

Già nel mese di gennaio i risultati sono stati davvero importanti: 1.517 articoli totali, oltre 523.400 views, circa 502.000 visitatori unici e un totale di 666.876 pagine viste, senza contare le interazioni e i feedback provenienti dai social network e i contatti avviati con club calcistici e giornalisti esteri, tra nuove rubriche ed esclusive.

Il lavoro di squadra — Non esistono traguardi importanti senza un lavoro di squadra solido e coeso, che riconosce in tutte le sue parti una vera e propria catena di montaggio: dalla competenza dei redattori, alla professionalità e all’ attenzione dei caporedattori (Alessia Bartiromo, Luca Paesano, Lorenzo Napolitano e Samuele Amato) e del Responsabile della sezione Esclusive (Stefano Sorce) fino alla linea editoriale dettata dal Direttore, sempre attento a porre il focus sull’importanza del lettore e a individuare nuove prospettive per ampliare ulteriormente il raggio d’azione del portale.

Da Hub Affiliations a DerbyDerbyDerby: uno sguardo al futuro — I grandi numeri di gennaio rappresentano solo un ulteriore tassello della crescita editoriale del portale, che continua a brillare insieme ai successi di Hub Affiliations, con l’obiettivo di registrare nei prossimi mesi risultati ancora più importanti, in vista del rush finale dei principali campionati, dell’ avvicinamento al Mondiale 2026 e dei numerosi eventi in partnership.

Gennaio è solo l’inizio: continuate a seguirci per un 2026 ricco di sorprese