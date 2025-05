La favola dell'Arminia Bielefeld, dalla terza divisione alla finale della Coppa di Germania: in 100.000 a Berlino per ribaltare il pronostico contro lo Stoccarda e scrivere la storia

C’è un’ aria di leggenda che soffia da Bielefeld fino a Berlino . Una storia di calcio , di cuore e di speranza . Una di quelle che, negli ultimi anni, solo la DFB Pokal sa regalare. L’ Arminia Bielefeld , club che tra il 2004 e il 2009 ha calcato per cinque stagioni consecutive il grande palcoscenico della Bundesliga , è poi sprofondata nell'abisso delle serie minori, travolta da problemi finanziari . Eppure oggi, contro ogni pronostico, è protagonista di un’impresa che profuma di epopea .

Dopo aver sconfitto giganti del calibro di Bayer Leverkusen, Union Berlino, Friburgo e Werder Brema, questa squadra coriacea e ribelle, si è guadagnata un posto nella finalissima dell'Olympiastadion, dove contenderà allo Stoccarda la Coppa di Germania. Il collegata tedesco della Bild, Max Backhaus, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha raccontato che circa 100.000 tifosi dell'Arminia sono pronti ad invadere la capitale tedesca. 389 km di distanza. Un viaggio nell'anima autentica del calcio che ci ricorda che Golia vincerà pure nove incontri su dieci. Ma quella volta in cui Davide trionferà, rimarrà per sempre scolpita nella storia.