Dopo il KO contro Immobile, arriva un altro derby di Istanbul per lo Special One. Ma il Pistolero Piatek non è dello stesso avviso

Lorenzo Ciabattini 8 maggio - 18:36

Appuntamento importante domani in Super Lig per uno dei tanti derby di Istanbul. Il Basaksehirospita il Fenerbahcedi Mourinho per la 35° giornata del campionato turco. Una sfida che può diventare decisiva anche per la corsa al titolo di campioni dei rivali del Galatasaray. La capolista, infatti, ha 8 punti di vantaggio sull'altra contendente, che però dovrebbe vincerle tutte da qui alla fine e sperare che Osimhen e compagni sbaglino in ogni occasione. Insomma, un'eventualità improbabile, ma nel calcio non si sa. Intanto, concentriamoci sul big match di domani.

Come ci arriva il Basaksehir Il Basaksehir, quinto in classifica e a quattro lunghezze dal posto valido per la Conference League - attualmente occupato dal Besiktas di Immobile - ha bisogno dei tre punti per giocare in Europa l'anno prossimo. I 21 gol segnati dall'ex Fiorentina Piatek (dietro nella classifica marcatori solo ad Osimhen, a quota 24), stanno trascinando la squadra, in splendida forma: nelle ultime 5 giornate, sono arrivati 4 successi e un solo KO. E il calendario sorride alla compagine dove ora milita l'ex Udinese Ebosele: dopo il Fenerbahce, infatti avranno il Kasimpasa (che non ha più obiettivi), l'Adana già retrocessa e all'ultima giornata il Gala che potrebbe aver già festeggiato il titolo.

Ultima chiamata per il Fenerbahce di Mourinho Discorso invece diverso per lo Special One. Il tecnico portoghese non può più sbagliare; inoltre, deve sperare che i campioni di Turchia lascino punti per strada, cosa che non accade proprio spesso, visto il numero '1' alla casella 'sconfitte'. Insomma, solo un particolare allineamento degli astri potrebbe andare in soccorso dell'ex squadra di Bonucci. Intanto, domani una trasferta importante: un derby è sempre un derby e il Fener deve riscattarsi dopo la sconfitta contro Immobile & Co. Dzeko, Saint-Maximin e Talisca devono tirar fuori tutto il loro potenziale offensivo per riportare alla vittoria Mou.

Basaksehir-Fenerbahce: il pronostico di DDD — Si prospetta dunque una gara complicata per i favoritissimi della vigilia. Va tenuto conto infatti che sono ben 24 i punti di differenza fra le due squadre, con una disparità importante anche per i gol segnati (80 a 54). Le quote, dunque, sono nettamente dalla parte degli ospiti, ma attenzione alla voglia di gol del Pistolero: il polacco sta tornando a miglior vita in Turchia e nonostante Mourinho sia un maestro della difesa, non è scontato parlare di un match da No Goal. Il nostro pronostico tuttavia segue l'andamento dei bookmakers, per cui ci aspettiamo una vittoria del Fenerbahce. Ma il Basaksehir segnerà: l'ultimo 0-0 dei padroni di casa risale infatti alla metà di marzo.