Psg-Inter si affronteranno il prossimo 31 maggio nella finale di Champions League di Monaco di Baviera: in esclusiva ai nostri microfoni lo storico doppio ex Stéphane Dalmat

Vincenzo Bellino Redattore 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio 2025 | 13:52)

"Quel 7-2 al Rosenborg... indimenticabile". È il primo ricordo che riaffiora nella mente di Stéphane Dalmat, mentre ripensa ai suoi giorni trascorsi con la maglia del Psg. Era la fase a gironi della Champions League 2000-2001, la sua esperienza all'ombra della Torre Eiffel fu breve, ma intensa; precedette quella nella Milano nerazzurra in cui Dalmat respirò calcio ad altissimi livelli, condividendo lo spogliatoio con fuoriclasse assoluti: "Giocavo con Ronaldo, con Seedorf... era come stare in un sogno". Eppure, quel sogno tricolore rimase incompiuto.

Di acqua sotto i ponti n'è passata, ma la passione è rimasta intatta. Con il cuore diviso tra Parigi e Milano, Dalmat, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, si prepara a vivere da doppio ex l'attesissima sfida del prossimo 31 maggio quando PSG e Inter si ritroveranno faccia a faccia all’Allianz Arena di Monaco, in uno scontro che profuma di leggenda.

Psg-Inter: chi vincerà la Champions League? Chi è la favorita?

"La favorita è l’Inter, ma in una finale è tutto aperto. È un 50 e 50, difficile dire chi abbia più chance".

Lautaro o Dembélé: chi vincerà il Pallone d’Oro?

"Se guardiamo il talento puro, direi Yamal del Barcellona. Ma considerando i criteri attuali, direi Lautaro".

Qual è stata l’evoluzione del PSG in questi due anni sotto la guida di Luis Enrique?

"Il PSG è cresciuto molto. Non ha più stelle come Messi, Neymar o Mbappé. Luis Enrique è riuscito a costruire un gruppo unito, una vera squadra senza ego, composta da giovani e con molto rispetto. Il suo carisma ha fatto la differenza".

Chi tiferai in finale: l’Inter o il PSG?

"L’Inter".

Parlando di giocatori francesi, quanto incide nella carriera dei fratelli Thuram avere un padre che ha avuto una grande carriera e che oggi segue diverse partite dei propri figli?

"Certamente avere un padre con una carriera incredibile ha aiutato, ma il merito è loro: sono due ottimi giocatori con un futuro luminoso. Ma non è scontato, i figli di Zidane non hanno avuto una carriera importante. Marcus Thuram non mi sorprende, lo avevo detto anche quando molti tifosi avevano dubbi su di lui. Ha dimostrato di essere all’altezza. Su suo fratello non so molto, ma le cose per lui alla Juve stanno andando bene".

Restando in Francia, come giudichi fin qui l'operato di De Zerbi al Marsiglia?

"Per me De Zerbi è un ottimo allenatore, perfetto per il Marsiglia. Conosco bene il contesto marsigliese, e lui ha il carisma, la competenza e la personalità giusta per guidare questo club".

E Vieira al Genoa? Da allenatore avrà una grande carriera come quella da calciatore?

"Lo spero davvero. È stato un grandissimo giocatore. Dopo tutto, molti grandi campioni hanno provato ad allenare senza successo. Ma spero sinceramente che Patrick riesca".