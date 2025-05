La squadra francese pensa solamente alla finale in programma il prossimo 31 maggio contro l'Inter. E la scelta sorprende tutti

Federico Grimaldi 9 maggio - 13:01

Il PSGmanda in vacanza sette calciatori, tra cui Donnarumma, per prepararli al meglio alla semifinale di Champions League contro l’Inter. Ma in Francia esplode la polemica: tifosi e addetti ai lavori accusano Luis Enrique di mancare di rispetto al campionato e agli avversari. La scelta del tecnico spagnolo, che ha deciso di preservare i titolari per la sfida europea, ha sollevato dubbi sull'equilibrio sportivo della Ligue 1 e ha alimentato le tensioni attorno a un club già spesso al centro delle critiche.

L’homme qui a changé la vie de millions de personne. pic.twitter.com/ssOqYW94c6

— PSG Pictures That Go Hard (@PSGColdPics) May 7, 2025

Psg, ecco chi sono i giocatori mandati in "vacanza" da Luis Enrique — In casa PSG è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso la finale di Champions League contro l’Inter. La parola d’ordine è una sola: protezione. Per evitare rischi inutili, Luis Enrique ha deciso di mandare in vacanza anticipata ben sette titolari, che salteranno la sfida di campionato contro il Montpellier in programma sabato 10 maggio. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabián Ruiz e Vitinha. Tutti avranno alcuni giorni di riposo. Con il rientro previsto per mercoledì prossimo, “in accordo con la dirigenza sportiva e lo staff tecnico”, come si legge nella nota del club.

Una scelta che ha sollevato forti polemiche in Francia, dove molti accusano il PSG di mancare di rispetto alla Ligue 1, nonostante il titolo sia già matematicamente in tasca. Luis Enrique, invece, guarda avanti: prima la finale di Coppa di Francia contro il Reims, poi il 31 maggio l'appuntamento più importante della stagione, quello con la storia, contro l’Inter a Monaco. E per quel giorno, le sue stelle dovranno essere brillanti e al massimo della forma.