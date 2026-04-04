Friburgo-Bayern Monaco, torna in campo la capolista: il pronostico di DDD

Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 4 aprile

Filippo Montoli 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 10:32)

Dopo la sosta per le Nazionali torna il campionato tedesco, così come la capolista Bayern Monaco sul campo del Friburgo. La gara è in programma sabato 4 aprile alle ore 15:30all'Europa-Park-Stadion. I padroni di casa devono per forza vincere pe riaprire il discorso relativo alla qualificazione europea. Gli ospiti puntano allo stesso risultato per tenere lontano il Borussia Dortmund. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Friburgo-Bayern Monaco.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre si sono incontrate 53 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente favorevole al Bayern Monaco, che guida con 38 vittorie. Seguono 10 pareggi e solo 5 successi del Friburgo. Lo stesso disequilibrio si verifica per quanto riguarda il dato dei gol. I bavaresi hanno realizzato ben 129 marcature, con una media superiore alle due a partita. I padroni di casa si fermano a 44. Il bomber della sfida non può che essere Lewandowski, che ha raggiunto quota 10 reti.

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Negli ultimi anni il divario tra le due squadre è aumentato sensibilmente. L'ultima partita vinta dal Friburgo è in coppa nel 2023, mentre per quanto riguarda la Bundesliga bisogna tornare alla stagione 2014/15. Da allora 15 successi per il Bayern Monaco e 4 pareggi. Ma è proprio in trasferta che la squadra di Vincent Kompany perde i pochi punti di questo confronto. La vittoria dei bianconeri e 3 dei 4 pareggi sono arrivati a Friburgo.

Le probabili formazioni — FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic. Allenatore: Julian Schuster.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretka; OIise, Karl, Diaz; Gnabry. Allenatore: Vincent Kompany.

Friburgo-Bayern Monaco, il pronostico di DDD — Per i bookmakers i bavaresi partono nettamente favoriti con una quota che va dall'1.35 all'1.45, non bassissima e soprattutto incastrabile con qualche combo. Quasi uguali, invece, sono i valori di pareggio (da 5 a 5.25) e vittoria dei padroni di casa (da 5.40 a 5.75). Il periodo di forma, oltre che alla storia, spiega queste quote. Il Friburgo nelle ultime otto gare di Bundesliga ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, la maggior parte delle quali in casa.

Il Bayern Monaco, al contrario, non ha perso alcuna delle ultime otto gare in campionato. I bavaresi hanno pareggiato 2 partite, entrambe in trasferta, e vinto le altre 6. A risaltare è comunque il fatto che se devono perdere punti, questo avviene molto più facilmente lontano dall'Allianz. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Friburgo-Bayern Monaco è 1-3.