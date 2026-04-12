Corinthians-Palmeiras, la prima storica sfida tra le due squadre brasiliane

Aspettando il calcio d'inizio di quest'impostazione partita del calcio brasiliano, torniamo al momento i cui i due club hanno giocato contro per la prima volta

Jacopo del Monaco 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 09:02)

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso di questo fine settimana figura anche il Derby Paulista tra il Corinthians ed il Palmeiras. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'undicesimo turno del Brasileirão, vale a dire la massima competizione presente in Brasile. L'incontro avrà inizio quando in Italia saranno le ore 23:30 di stasera e si svolgerà presso la Neo Quimica Arena. La rivalità tra questi due club dura da più di cento anni nonché, secondo diverse fonti, una delle più in tutto il mondo. Aspettando il calcio d'inizio di questa gara, riviviamo il giorno in cui le due squadre si sono sfidate per la prima volta nella loro storia.

La prima partita ufficiale tra il Corinthians ed il Palmeiras — Considerata la più grande rivalità del calcio brasiliano nonché un delle dieci più sentite al mondo, il Derby Paulista ha avuto origine negli anni '10 dello scorso secolo. Entrambe le squadre, provenienti dallo Stato di San Paolo, sono stato fondate a quattro anni di distanza l'una dall'altra. L'anno di fondazione dei padroni di casa di domani sera è il 1910, mentre quattro anni più tardi ha avuto luogo la nascita del Palmeiras che, in precedenza, si chiamava Palestra Italia, visto che i fondatori erano degli immigrati italiani che si trovavano in Brasile.

Per la prima sfida tra i due club provenienti dallo stesso Stato bisogna aspettare pochi anni, per la precisione il 1917. Era il 6 maggio e la Palestra Italia ha ospitato il Corinthians presso il proprio impianto sportivo, noto con il nome di Estadio Parque Antàrctica. Nel primo Derby Paulista tra le due squadre, gli allora padroni di casa hanno avuto la meglio vincendo 3-0 grazie alla tripletta di Caetano. Per il primo successo del Corinthians, invece, si va al 3 maggio del 1919, quindi quasi due anni dopo la prima sfida. Tra l'altro, il Timão ha vinto con lo stesso punteggio con cui aveva perso la prima sfida contro il Verdaõ.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Statistiche e situazione in classifica delle due squadre — Ad oggi, i due club hanno giocato contro 389 volte tra gare ufficiali ed amichevoli. Il Corinthians ha ottenuto 133 vittorie mentre gli incontri terminati in parità sono stati 119. Il Palmeiras, dal canto suo, ha battuto i rivali 137 volte. L'ultimo derby ha avuto luogo il 9 febbraio in occasione della settima giornata del Campionato Paulista ed il Verdaõ ha vinto di misura grazie al gol segnato dall'attaccante José Lopez. In questo momento, i padroni di casa di domani sera occupano la sedicesima posizione nella classifica del campionato nazionale con 10 punti e sono vicini alla zona retrocessione. Il Verdaõ, invece, è primo avendo totalizzato 25 punti.