L'attaccante, rimproverato dallo staff, rompe il silenzio spiegando i motivi del gesto legato al suo infortunio.

Danilo Loda 23 marzo - 12:31

Il calcio brasiliano non smette mai di regalare colpi di scena, e questa volta il protagonista non è un dribbling funambolico, ma un oggetto di uso quotidiano: uno smartphone. Durante l'acceso pareggio per 1-1 tra Corinthians e Flamengo, le telecamere hanno indugiato a lungo sulla panchina del Timão, inquadrando Memphis Depay intento a maneggiare il cellulare mentre i suoi compagni lottavano sul terreno di gioco. Un episodio che ha immediatamente scatenato un polverone mediatico, portando a un richiamo ufficiale da parte dello staff tecnico del club paulista.

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L’episodio: dal campo alla panchina in pochi minuti... col cellulare — La domenica di Depay era iniziata sotto i migliori auspici, con una maglia da titolare in una delle sfide più sentite del Sudamerica. Tuttavia, la sfortuna si è accanita sull'ex Barcellona e Atletico Madrid dopo appena 22 minuti di gioco. Un dolore acuto alla coscia destra ha costretto l'olandese a chiedere il cambio, lasciando il campo visibilmente claudicante.

Invece di restare negli spogliatoi per ricevere le prime cure, Depay ha scelto di tornare in panchina per sostenere la squadra. È stato proprio in quel momento, durante la ripresa, che il giocatore è stato visto utilizzare il telefono. Due membri dello staff tecnico del Corinthians, accortisi della situazione, sono intervenuti prontamente. All'attaccante è stato chiesto di riporre l'apparecchio, nel rispetto delle rigide norme comportamentali che vietano l'uso di dispositivi elettronici durante i match ufficiali.

La difesa di Memphis Depay : "Ero in contatto con l'Olanda" — Nonostante il regolamento della CBF (Confederazione Brasiliana di Calcio) parli chiaro, vietando categoricamente l'uso di tali dispositivi, Depay non ha tardato a fornire la sua versione dei fatti attraverso i propri canali social. Il tono del giocatore è apparso fermo e giustificativo, volto a spegnere sul nascere le accuse di mancanza di professionalità.

"Per chiarire la situazione, l'uso del cellulare è servito esclusivamente a comunicare in tempo reale con lo staff medico della nazionale olandese", ha spiegato l'attaccante. Depay ha sottolineato come la sua presenza in panchina fosse un atto di attaccamento alla maglia: "Sono tornato fuori per mostrare il mio sostegno ai compagni, nonostante la mia condizione fisica mi permettesse di restare tranquillamente al chiuso dello spogliatoio.Sono il primo a essere deluso dal risultato, ma continuiamo a lavorare per giorni migliori".

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Tra regolamenti e impegni internazionali — Il caso solleva un dibattito interessante sulla gestione dei calciatori moderni e sul confine tra necessità mediche e disciplina sportiva. Se da un lato il gesto di Depay può essere letto come una necessità professionale per coordinare il recupero con la propria nazionale, dall'altro resta l'infrazione di un regolamento che non ammette eccezioni, nemmeno per le stelle di caratura internazionale.

La preoccupazione principale ora si sposta sulle condizioni fisiche del giocatore. Depay è infatti inserito da Ronald Koeman nella lista dei convocati per le prossime amichevoli dell'Olanda contro la Norvegia (il 27 marzo) e l’Ecuador (il 31 marzo). Resta da capire se il fastidio alla coscia destra gli permetterà di rispondere alla chiamata degli Oranje. Forse dovrà rimanere a San Paolo per iniziare la riabilitazione, questa volta magari lontano dallo schermo del suo smartphone.

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