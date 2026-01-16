L’esperienza fallimentare con il Leicester rimane soltanto un ricordo

Federico Grimaldi 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 16:32)

Ci sono storie che si trascinano ed altre che tornano ad essere tali dopo molti anni. Di quest’ultima categoria fa parte van Nisterlrooy. L’ex bomber di United e Real Madrid torna nella sua Olanda dopo solo 4 anni dall’ultima volta: l’olandese affiancherà Koeman nello staff tecnico. La presenza di un uomo come lui, che conosce bene l’ambiente e sa cosa significa indossare quella maglia, sarà un valore aggiunto - in vista soprattutto dei prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026.

Olanda, il nuovo ruolo di Van Nistelrooy — La storia da calciatore di van Nistelrooy la conosciamo tutti: dall’Olanda fino alla Germania, passando per la Spagna ed Inghilterra, ha fatto sempre gol. Ovunque e andato ha entusiasmato i propri tifosi a suon di reti e costanza. Quella costanza avuta da giocatore, un po’ meno nella sua breve carriera da allenatore. Sì, perché prima di questo nuovo ruolo, van Nistelrooy ha anche esperienza come tecnico: prima il PSV, poi il Manchester ed infine il Leicester. L’esperienza con le foxes è quella più memorabile, soprattutto dopo la retrocessione che l’ha portata nuovamente in Championship.

Da qui, l’esonero e la pausa da tecnico. Ora, con l’esperienza accumulata, è pronto a tornare, ma in una nuova veste: il ruolo nello staff di Koeman potrà dargli nuovo smalto per il suo futuro. Per van Nisterlrooy, però, si tratta di un ritorno: ha già fatto parte dello staff nel 2021 e nel 2016. L’obiettivo , ora, è quello di portare le sue conoscenze all’intera squadra, con un occhio di riguardo all’attacco: ruolo, che l’olandese conosce molto bene. Insieme a Koeman andranno a caccia di quello che per l’Olanda e da anni il sogno proibito: vincere il Mondiale. Ma, forse, con un van Nistelrooy in più, potrebbe essere tutto più facile.