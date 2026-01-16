derbyderbyderby calcio estero Olanda, van Nistelrooy torna in nazionale: affiancherà Koeman nello staff tecnico

Nazionali

Olanda, van Nistelrooy torna in nazionale: affiancherà Koeman nello staff tecnico

Olanda van nistelrooy
L’esperienza fallimentare con il Leicester rimane soltanto un ricordo
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Ci sono storie che si trascinano ed altre che tornano ad essere tali dopo molti anni. Di quest’ultima categoria fa parte van Nisterlrooy. L’ex bomber di United e Real Madrid torna nella sua Olanda dopo solo 4 anni dall’ultima volta: l’olandese affiancherà Koeman nello staff tecnico. La presenza di un uomo come lui, che conosce bene l’ambiente e sa cosa significa indossare quella maglia, sarà un valore aggiunto - in vista soprattutto dei prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026.

Olanda, il nuovo ruolo di Van Nistelrooy

—  

La storia da calciatore di van Nistelrooy la conosciamo tutti: dall’Olanda fino alla Germania, passando per la Spagna ed Inghilterra, ha fatto sempre gol. Ovunque e andato ha entusiasmato i propri tifosi a suon di reti e costanza. Quella costanza avuta da giocatore, un po’ meno nella sua breve carriera da allenatore. Sì, perché prima di questo nuovo ruolo, van Nistelrooy ha anche esperienza come tecnico: prima il PSV, poi il Manchester ed infine il Leicester. L’esperienza con le foxes è quella più memorabile, soprattutto dopo la retrocessione che l’ha portata nuovamente in Championship.

Olanda, van Nistelrooy torna in nazionale: affiancherà Koeman nello staff tecnico- immagine 2
Ruud van Nistelrooy, ex allenatore del Leicester, ora nello staff di Koeman.(Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Da qui, l’esonero e la pausa da tecnico. Ora, con l’esperienza accumulata, è pronto a tornare, ma in una nuova veste: il ruolo nello staff di Koeman potrà dargli nuovo smalto per il suo futuro. Per van Nisterlrooy, però, si tratta di un ritorno: ha già fatto parte dello staff nel 2021 e nel 2016. L’obiettivo , ora, è quello di portare le sue conoscenze all’intera squadra, con un occhio di riguardo all’attacco: ruolo, che l’olandese conosce molto bene. Insieme a Koeman andranno a caccia di quello che per l’Olanda e da anni il sogno proibito: vincere il Mondiale. Ma, forse, con un van Nistelrooy in più, potrebbe essere tutto più facile.

