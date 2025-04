Liam van Nistelrooy, figlio di Ruud, firma un contratto con il PSV

Di padre in figlio: la dinastia van Nistelrooy va avanti

Liam è il figlio di Ruud van Nistelrooy, uno degli attaccanti più forti al mondo negli anni 2000. Ha vestito le maglie di squadre come il già citato PSV, Manchester United, di cui è il miglior marcatore nelle competizioni europee (38 gol in 47 partite), e Real Madrid. Negli ultimi anni della sua carriera ha giocato per l'Amburgo e per il Malaga, appendendo gli scarpini al chiodo nel 2012. Poi ha avuto iniziato la sua carriera da allenatore, partendo dalle giovanili della sua Nazionale. Nella stagione 21/22, ha allenato lo Jong PSV e, nella stagione successiva, è passato in prima squadra, vincendo coppa e supercoppa nazionale. All'inizio di questa stagione, è diventato assistente di Ten Hag allo United ma, con l'esonero del suo connazionale, è diventato allenatore ad interim. Con l'arrivo di Amorim sulla panchina dei Red Devils, l'ex Real è passato al Leicester City, attualmente penultimo in Premier League con 19 punti.