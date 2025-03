Bosz infiamma Psv-Ajax: le dichiarazioni verso lo scontro diretto che può valere l'Eredivisie

Cresce l'attesa per il De Topper. Domenica, alle ore 14.30, il Psvospita l'Ajax per riaprire definitivamente la corsa al titolo. Vincendo, infatti, la squadra di Peter Bosz si riporterà a -3 dai Lancieri. In conferenza stampa, alla vigilia del match, il tecnico ha esordito così: "C'è molta intensità e voglia all'interno della squadra".

Psv-Ajax, un solo risultato per Bosz: "Dobbiamo vincere" — Ecco cosa si aspetta Bosz dalla partita di domenica: "È sempre una grande partita, ma questa volta lo è ancora di più. Ci siamo cacciati in questa situazione perdendo troppi punti. Ora siamo in corsa e dobbiamo vincere. Faremo tutto il possibile per ottenere i tre punti. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico. Se il distacco con l'Ajax diventa di tre punti, faremo di nuovo pressione". Sull'Ajax di Farioli ha poi aggiunto: "Potrebbe non essere sempre spettacolare, ma stanno andando bene. Sono stabili e vincono le loro partite. Se vuoi giocare al top, non devi solo eccellere, ma soprattutto evitare le valli profonde. Sono costanti. Sappiamo come giocano, ma siamo preparati per scenari diversi. Abbiamo più di un semplice piano A".

Poi sulla partita: "La tattica gioca sempre un ruolo nel calcio, ma in questa partita ci sono anche altri fattori. Quanto vuoi vincere questa partita e cosa sei disposto a fare per riuscirci? Dobbiamo imporlo noi stessi. Se i tifosi, come a Londra per esempio, sono dietro di noi e possiamo usare questa interazione, sembrano un giocatore in più".

"Ci stiamo allenando bene. C'è molta intensità, entusiasmo e tutto ruota attorno al calcio. Lo vedo chiaramente. Si può percepire la fame all'interno della squadra. Non vedo l'ora di giocare domenica", ha proseguito Bosz caricando così l'ambiente.

Psv, Bosz assicura: "Siamo pronti e sempre più in forma" — Qual è la situazione all'interno della squadra? Bosz fa il punto: "Abbiamo avuto diversi giocatori in campo per la prima volta oggi e continueremo ad allenarci domani. Il resto dei giocatori era tutto lì. Mauro Júnior e Jerdy Schouten sono entrambi tornati e si stanno allenando, ma resta da vedere se sarà sufficiente". E su Malik Tillman: "Sta bene. Ha fatto tutto il possibile per tornare dalla riabilitazione il più velocemente possibile ed è estremamente motivato. Se dipendesse da lui, sarebbe tornato prima. Ha giocato 45 minuti in una partita di allenamento e non ha più problemi, quindi è pronto. Sono felice che sia qui".

In chiusura, Bosz si dice sempre più fiducioso: "Sono io che preparo la squadra e ho questa sensazione ogni partita, anche adesso. Siamo in una buona posizione e stiamo diventando sempre più in forma. I ragazzi sanno cosa serve. Siamo affilati come rasoi". È tutto pronto per il De Topper.

