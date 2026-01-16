Aspettando l'inizio della stracittadina che mette in palio tre punti ed il dominio della città, ecco alcune statistiche sui giocatori che hanno vissuto il match

Jacopo del Monaco 16 gennaio - 16:00

La ventiduesima giornata della Premier League avrà inizio con un derby, quello che metterà di fronte Manchester United e Manchester City. La stracittadina, infatti, si terrà alle ore 13:30 di domani presso l'Old Trafford. I due club, allenati rispettivamente dal nuovo arrivato Michael Carrick e da Pep Guardiola, puntano ad una vittoria che può risultare fondamentale ai fini della classifica. Aspettando l'inizio della gara, vediamo insieme riguardanti i migliori giocatori dei due club per presenze e reti nella stracittadina.

Manchester United-Manchester City: i calciatori dei due club con più presenze nel derby — Nella giornata di domani, andrà in scena la stracittadina numero 198 tra Red Devils e Citizens. I tre calciatori che hanno giocato più derby corrispondono anche a tre nomi che hanno legato la loro carriera al Manchester United. Al primo posto troviamo un prodotto del settore giovanile dello United nonché leggenda del club come Ryan Giggs, che contro i cugini del City ha giocato ben 37 partite.

In seconda posizione c'è un altro ex capitano dei Red Devils nonché attuale della Fiorentina, ovvero David De Gea. L'estremo difensore ha difeso i pali del Manchester United dal 2011 al 2023 disputando 28 derby e ha mantenuto per 7 volte la porta inviolata. Con una presenza in meno abbiamo un'altra leggenda del calcio inglese come Bobby Charlton, il quale ha vestito la maglia dei Red Devils dal 1956 al 1973 durante i quali ha indossato anche la fascia da capitano.

Passando al Manchester City, invece, il calciatore con più derby disputati, per la precisione 26, è Joe Corrigan, il quale ha ricoperto il ruolo di portiere nella sua carriera agonistica e coi Citizens ha giocato dal 1967 al 1983. Ha disputato una stracittadina in meno, invece, l'ex centrocampista Alan Oakes, che ha vestito la maglia del club mancuniano per quasi vent'anni, precisamente dalla fine degli anni '50 fino alla metà degli anni '70. Due giocatori che hanno giocato per i Sky Blues condividono questo podio speciale a quota 24 match e stiamo parlando di due difensori: l'inglese Mike Doyle, che ha militato nel City per 15 anni, ed il belga nonché attuale tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany, che ha giocato in Inghilterra per dodici stagioni.

I bomber della stracittadina — Il calciatore del Manchester United che ha segnato più reti, ben undici, ai cugini è anche il capocannoniere della storia di questo derby: Wayne Rooney, del quale ricordiamo soprattutto la rovesciata che ha realizzato nel match contro il City nel febbraio del 2011. Al secondo posto di questa classifica dei Red Devils troviamo a 9 reti Bobby Charlton, di cui abbiamo già parlato nel paragrafo precedente. In terza posizione ci sono due attaccanti che hanno vestito la maglia dello United in momenti completamente diversi nella storia del club e hanno segnato 8 gol contro i Citizens: Éric Cantona negli anni '90 e Joe Spence nella prima metà del XX secolo, precisamente dal 1919 al 1933.

Per quanto riguarda il Manchester City, invece, il primato di gol segnati nella stracittadina lo condividono due inglesi, entrambe a quota 10 reti: Joe Hayes e Francis Lee, col primo che ha vestito la maglia dei mancuniani dal 1953 al 1965, mentre il secondo ha iniziato a giocare al City due anni dopo l'addio del suo connazionale. Con un solo gol in meno, troviamo un calciatore argentino che disputato dieci stagioni in Inghilterra e si tratta di Sergio Agüero. A quota otto gol contro il Manchester United ci sono Colin Bell, attaccante dei Citizens dal '66 al '79, ed Erling Haaland. Quest'ultimo gioca in Inghilterra dalla stagione 22/23. Segnaliamo anche un altro giocatore ad otto reti che ha giocato in entrambe le squadre di Manchester: Brian Kidd. Ha segnato cinque gol coi Red Devils dal '67 al '74 e le altre tre col City tra il 1976 ed il 1978.