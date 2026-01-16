La squadra di Gonzalez vuole continuare a stupire e lottare per la Champions League, mentre i biancorossi stanno piano piano risalendo la classifica

Mattia Celio Redattore 16 gennaio - 15:00

Girone di andata archiviato. Da questa sera anche LaLiga inaugura il girone di ritorno: altre 19 giornate che porteranno ai verdetti finali della stagione. La prima partita della 20^giornata è il derby catalano al Cornellà tra Espanyol-Girona. I Pericos sono una delle sorprese di questa annata, i cui 34 punti valgono un ottimo quinto posto, mentre la squadra di Michel sta lentamente risalendo la classifica grazie alle 3 vittorie nelle ultime 4 giornate. Fischio di inizio alle ore 21.

Espanyol-Girona, come arrivano al derby le due squadre — L'Espanyol è fino ad ora protagonista di una stagione semplicemente incredibile. 3 vittorie nelle ultime 5 partite, anche se reduci dal KO contro il Barcellona e dal pareggio contro il Levante. Ma a fare parlare di se non è solo la posizione in classifica ma anche il numero di reti realizzate: appena 23. Questo significa che i Pericos riescono ad ottenere il massimo con il minimo sforzo ed anche la difesa può darne prova con solo 20 reti subite. La situazione in classifica vede i biancoblu saldamente al quinto posto a 34 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su Betis sesto. Un buon motivo per continuare a puntare in alto, ma senza abbassare la guardia anche perché il girone di ritorno comincia solo oggi.

Sicuramente i tifosi del Girona dovranno aspettare molto prima di rivedere la squadra miracolosa che nel 2023 centrò la qualificazione alla Champions League, ma ultimamente i biancorossi hanno dato importanti segnali di ripresa. Le ultime tre vittorie contro Real Sociedad, Mallorca e Osasuna hanno consentito alla squadra di Miguel Munoz di salire al 13 posto, allontanando così dalle zone calde della classifica anche se il terz'ultimo posto dista solo 4 punti. Ma il particolare è che un nuovo eventuale successo porterebbe i catalani a soli 5 punti dalla zona Europa. Anche se la stagione non è iniziata bene il Girona ha ancora l'occasione di capovolgere tutto.

Probabili formazioni — Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla. Allenatore: Gonzalez

Girona (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Vanat. Allenatore: Michel

Il pronostico di DDD — Per i bookmakers i padroni di casa partono favoriti: la vittoria dell’Espanyol è proposta a 1.90, quella del Girona a 4.25 mentre il pareggio vale 3.30. Anche su Bwin, Sisal, Eurobet, Goldbet, Lottomatica e Planetwin la vittoria della squadra di Barcellona è data a 1.90. L’opzione GOAL vale 1.85 volte la posta, la NO GOAL 1.85. Dato la difficoltà di entrambi i club di trovare la via della porta l'opzione consigliabile sarebbe UNDER 1,5.