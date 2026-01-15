La LaLiga spagnola apre il programma del weekend con un derby catalano tutto da seguire: Espanyol-Girona, in calendario venerdì 16 gennaio alle ore 21:00. L’Espanyol, quinto a 34 punti, vuole continuare la sua corsa verso le zone europee, mentre il Girona, tredicesimo a 21 punti, cerca punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della classifica. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta.
La diretta streaming
Espanyol-Girona streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Espanyol-Girona in streaming gratis:
Dove vedere Espanyol-Girona in diretta TV e in streaming LIVE—
La gara sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet per tutti gli utenti registrati. Per accedere alla visione è sufficiente creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente l’accesso all’intero palinsesto live e alle statistiche aggiornate in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
L’Espanyol, quinto con 34 punti, sta vivendo un’ottima fase di stagione e punta con decisione all’Europa. Manolo González conferma il 4-4-2, modulo equilibrato che valorizza la solidità difensiva e il dinamismo sugli esterni, con Expósito e Fernández chiamati a dare peso all’attacco.
Il Girona, tredicesimo a 21 punti, arriva a Barcellona con l’obiettivo di fare risultato in un campo difficile. Míchel si affida al 4-4-2, puntando sull’esperienza di Witsel in mezzo al campo e sulla qualità offensiva di Portu e Vanat, pronti a colpire in ripartenza.
Le probabili formazioni di Espanyol-Girona—
L’Espanyol dovrebbe confermare il 4-4-2, cercando intensità e pressione alta. Il Girona risponde con lo stesso modulo, puntando su compattezza e rapidità nelle transizioni.
Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Romero, Cabrera, Riedel, Hilali, Milla, Lozano, Gonzalez, Dolan, Expósito, Fernandez. Allenatore: Manolo González
Girona (4-4-2): Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Rincon, Roca, Witsel, Martinez, Gil, Vanat, Portu. Allenatore: Míchel
Per seguire lo streaming gratis di Espanyol-Girona, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA