Lo streaming gratis della gara di campionato PSG-Lille: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 14:02)

La Ligue 1 francese mette in scena una sfida di altissimo livello: PSG-Lille, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 21:00. Il Paris Saint-Germain, secondo a 39 punti, vuole sfruttare il fattore campo per restare agganciato alla vetta, mentre il Lille, quarto a 32 punti, arriva a Parigi con l’obiettivo di fare risultato e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta.

Hai tre possibilità per guardare PSG-Lille in streaming gratis:

Dove vedere PSG-Lille in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà trasmessa in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro. Una volta attivato il conto, sarà possibile seguire PSG-Lille gratuitamente e consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento delle due squadre — Il PSG, secondo con 39 punti, continua la sua rincorsa al primo posto. Luis Enrique conferma il 4-3-3, puntando su qualità e velocità sugli esterni: Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola garantiscono imprevedibilità offensiva, mentre in mezzo al campo Zaire-Emery, Vitinha e Lee assicurano palleggio e intensità.

Il Lille, quarto a 32 punti, sta disputando una stagione molto solida e non parte battuto al Parco dei Principi. Bruno Génésio si affida al 4-2-3-1, con Giroud riferimento centrale supportato dalla fantasia di Haraldsson, Correia e Fernandez, mentre la coppia André-Bouaddi dà equilibrio alla mediana.

Le probabili formazioni di PSG-Lille — Il PSG dovrebbe confermare il 4-3-3, cercando di imporre ritmo e possesso palla. Il Lille risponde con il 4-2-3-1, puntando su organizzazione e ripartenze rapide.

PSG (4-3-3): Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Lee, Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Génésio