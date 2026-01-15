Il campionato belga propone una sfida sulla carta sbilanciata ma tutta da giocare: Club Brugge-RAAL La Louviere, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20:45. Il Club Brugge, secondo in classifica con 41 punti, va a caccia di una vittoria fondamentale per restare in scia della vetta, mentre il RAAL La Louviere, quattordicesimo a quota 20, cerca punti pesanti per allontanarsi dalle zone più pericolose della graduatoria. Di seguito tutti i dettagli per seguire il match in diretta.
La partita sarà disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro. Una volta attivato il conto, sarà possibile seguire Club Brugge-RAAL La Louviere gratuitamente e consultare anche statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Il momento delle due squadre—
Il Club Brugge, secondo con 41 punti, sta vivendo una stagione di alto livello e non può permettersi passi falsi. Nicky Hayen dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo che valorizza il palleggio e la qualità tra le linee. Vanaken resta il faro della manovra offensiva, supportato da Forbs e Diakhon, mentre Tresoldi agirà da riferimento centrale in attacco.
Il RAAL La Louviere, quattordicesimo a 20 punti, arriva a questa trasferta con l’obiettivo di strappare un risultato positivo contro una delle big del campionato. Frederic Taquin si affida al 3-5-2, assetto pensato per chiudere gli spazi e ripartire rapidamente. In avanti, la coppia Afriyie-Fall proverà a sfruttare ogni occasione concessa dalla difesa avversaria.
Le probabili formazioni di Club Brugge-RAAL La Louviere—
Il Club Brugge dovrebbe confermare il 4-2-3-1, puntando su controllo del gioco e pressione alta. Il RAAL La Louviere risponde con il 3-5-2, orientato a compattezza e ripartenze.
Club Brugge (4-2-3-1): Jackers, Siquet, Spileers, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Forbs, Vanaken, Diakhon, Tresoldi. Allenatore: Nicky Hayen
RAAL La Louviere (3-5-2): Peano, Maisonneuve, Okou, Lamego, Gueulette, Benavides, Lahssaini, Maes, Lutonda, Afriyie, Fall. Allenatore: Frederic Taquin
