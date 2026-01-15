Dove vedere Club Brugge-RAAL La Louviere in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro. Una volta attivato il conto, sarà possibile seguire Club Brugge-RAAL La Louviere gratuitamente e consultare anche statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.