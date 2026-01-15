Lo streaming gratis della gara di campionato Vis Pesaro-Arezzo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 12:32)

Il Girone B di Serie C propone un confronto di alto profilo: Vis Pesaro-Arezzo, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20:30. La Vis Pesaro, settima a 27 punti, vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre l’Arezzo, primo a 46 punti, punta a difendere il primato e a proseguire la sua marcia in vetta alla classifica. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Vis Pesaro-Arezzo in streaming gratis:

Dove vedere Vis Pesaro-Arezzo in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Vis Pesaro-Arezzo e molte altre gare di Serie C.

Il momento delle due squadre — La Vis Pesaro, settima con 27 punti, sta disputando una stagione solida e guarda con ambizione alla zona playoff. Roberto Stellone conferma il 3-4-1-2, modulo che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla qualità di Paola alle spalle della coppia offensiva Stabile-Nicastro, chiamata a creare problemi alla miglior squadra del girone.

L’Arezzo, primo a 46 punti, arriva a Pesaro con grande fiducia e l’obiettivo di mantenere il ritmo in testa alla classifica. Cristian Bucchi si affida al collaudato 4-3-2-1, sistema che garantisce solidità difensiva e grande qualità tra le linee grazie a Pattarello e Tavernelli, con Cianci riferimento centrale in attacco.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Arezzo — La Vis Pesaro dovrebbe confermare il 3-4-1-2, cercando compattezza e rapidità nelle transizioni. L’Arezzo risponde con il 4-3-2-1, assetto ormai rodato che sta dando continuità di risultati.

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone

Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi