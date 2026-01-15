derbyderbyderby streaming Cavese-Altamura diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Cavese-Altamura: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone C di Serie C propone una sfida delicata in chiave salvezza: Cavese-Altamura, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20:30. La Cavese, sedicesima a 21 punti, cerca un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre l’Altamura, tredicesimo a 23 punti, vuole dare continuità ai risultati per consolidare una posizione più tranquilla. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta.

Hai tre possibilità per guardare Cavese-Altamura in streaming gratis:

La partita sarà visibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato e effettuare un deposito minimo di 10 euro. Una volta attivato il conto, sarà possibile seguire Cavese-Altamura gratuitamente e accedere anche a statistiche e dati aggiornati in tempo reale, utili per analizzare l’andamento del match.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo o aver effettuato una scommessa

  • Cercare “Cavese-Altamura” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    La Cavese, sedicesima con 21 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo. Fabio Prosperi dovrebbe confermare il 5-3-2, un modulo pensato per garantire solidità difensiva e ripartenze rapide. In avanti, il peso offensivo sarà affidato alla coppia Ubaldi-Fusco, mentre in mezzo al campo Munari e Awua dovranno dare equilibrio e intensità.

    L’Altamura, tredicesimo a 23 punti, vuole approfittare del momento per allungare sulla zona playout. Devis Mangia si affida al 3-5-2, sistema che punta molto sul lavoro degli esterni e sulla qualità di Rosafio e Curcio in attacco. A centrocampo, Crimi rappresenta il punto di riferimento per gestione e ritmo della manovra.

    Le probabili formazioni di Cavese-Altamura

    La Cavese dovrebbe confermare il 5-3-2, cercando compattezza e attenzione difensiva. L’Altamura risponde con il 3-5-2, pronto a sfruttare ampiezza e inserimenti centrali.

    Cavese (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi

    Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia

