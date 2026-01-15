Il Girone C di Serie C propone una sfida delicata in chiave salvezza: Cavese-Altamura, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20:30. La Cavese, sedicesima a 21 punti, cerca un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre l’Altamura, tredicesimo a 23 punti, vuole dare continuità ai risultati per consolidare una posizione più tranquilla. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta.
La partita sarà visibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato e effettuare un deposito minimo di 10 euro. Una volta attivato il conto, sarà possibile seguire Cavese-Altamura gratuitamente e accedere anche a statistiche e dati aggiornati in tempo reale, utili per analizzare l’andamento del match.
Il momento delle due squadre—
La Cavese, sedicesima con 21 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo. Fabio Prosperi dovrebbe confermare il 5-3-2, un modulo pensato per garantire solidità difensiva e ripartenze rapide. In avanti, il peso offensivo sarà affidato alla coppia Ubaldi-Fusco, mentre in mezzo al campo Munari e Awua dovranno dare equilibrio e intensità.
L’Altamura, tredicesimo a 23 punti, vuole approfittare del momento per allungare sulla zona playout. Devis Mangia si affida al 3-5-2, sistema che punta molto sul lavoro degli esterni e sulla qualità di Rosafio e Curcio in attacco. A centrocampo, Crimi rappresenta il punto di riferimento per gestione e ritmo della manovra.
Le probabili formazioni di Cavese-Altamura—
La Cavese dovrebbe confermare il 5-3-2, cercando compattezza e attenzione difensiva. L’Altamura risponde con il 3-5-2, pronto a sfruttare ampiezza e inserimenti centrali.
Cavese (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi
Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia
