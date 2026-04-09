L'allenatore portoghese è stato punito per le espulsioni contro San Paolo e Fluminense

Mattia Celio Redattore 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 19:02)

Abel Ferreira l'ha combinata grossa. L'allenatore del Palmeiras è stato sanzionato pesantemente dalla Corte Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) del Brasile, con una squalifica complessiva di otto partite. La punizione deriva da due distinti procedimenti disciplinari, entrambi relativi a espulsioni subìte nelle partite contro Fluminense e San Paolo.

Brasile, Abel Ferreira squalificato 8 giornate: il portoghese paga la cattiva condotta in due partite del campionato — Il Palmeiras non potrà contare sul suo allenatore Abel Ferreira per ben 8 giornate. Il tecnico dei Verdão è stato infatti pesantemente sanzionato a seguito di cattiva condotta durante le sfide contro Fluminense e San Paolo. Tutte le decisioni sono state prese in primo grado, il che significa che la difesa dell'allenatore portoghese può presentare ricorso.

Abel Ferreira aveva già scontato due giornate di squalifica, corrispondenti alla sanzione automatica per ciascun cartellino rosso. Il processo, condotto dalla seconda commissione disciplinare, ha chiarito che le recenti espulsioni subìte dall'allenatore portoghese hanno pesato notevolmente sulla decisione della Federazione. A confermarlo sono le stesse immagini.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Durante la partita contro il São Paulo, l'allenatore ha insultato pesantemente l'arbitro chiamandolo "c******e". Ad aggravare la posizione del tecnico portoghese è un video in cui lo si sente pronunciare l'espressione "figlio di p*****a", motivo per cui i giudici hanno inflitto la pena massima: "Queste dimostrazioni mostrano inequivocabilmente che la condotta non si è limitata a un episodio isolato, ma è stata ripetuta e continuativa. La condotta dimostra un modello di comportamento incompatibile", ha dichiarato la relatrice del caso, Ana Ralil.

Per quanto riguarda l'espulsione contro il Fluminense, la squalifica di due giornate deriva dalle proteste contro l'assegnazione di una rimessa laterale. Come raccontato dall'arbitro Felipe Fernandes de Lima, Ferreira si è rivolto all'assistente arbitrale Fernanda Gomes Antunes e al quarto uomo Luis Tisne "in modo maleducato, gesticolando con le braccia e applaudendo ironicamente", pronunciando le parole: "Siete ciechi, non avete visto che la rimessa laterale era per noi, c..., non vedete mai niente, p...".

"La condotta dell'allenatore Abel Ferreira è caratterizzata da un'elevata competitività. È un allenatore che vince titoli. Ma non possiamo permettere che comportamenti del genere si normalizzino", ha aggiunto Ana Ralil. Nei prossimi giorni è prevista